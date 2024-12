Matovič bude podľa Valáška ministrom pre čokoľvek, let do Moskvy búra mýty o jeho odstúpení

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Let expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy „búra mýty“ o jeho odstúpení a bude mať trojaký dopad na slovenskú domácu a zahraničnú politiku. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol poslanec parlamentu, ktorý opustil stranu Za ľudí, Tomáš Valášek (nezaradený).

Zvyšuje pravdepodobnosť krízy vo vláde

Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V. Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko.

Podľa Valáška sa Matovič mieni naďalej venovať aspoň časti tém, ktorú riešil ako premiér. „Bude akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce a vláda Igora Matoviča ostáva vládou Igora Matoviča,“ doplnil. Cesta stavia podľa neho Za ľudí a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády.

O zahraničných cestách rozhoduje vláda

„Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda. Tam síce môžu Ivan Korčok (nom. SaS), Mária Kolíková a Veronika Remišová (obe Za ľudí) zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní. Igor Matovič letí do Moskvy aj v ich mene, či chcú, alebo nechcú,“ podotkol. Uviedol tiež, že na stredajšom rokovaní vlády tento bod na programe nebol a zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty.

Za najdôležitejšie Valášek považuje to, ako „naloží Matovič s otázkou ruských vojsk na hranici Ukrajiny“. Pripomína, že tam letí v čase, kedy Moskva nazhromaždila najviac vojsk od intervencie na východe Ukrajiny v roku 2014.

Nemôže sa tváriť, že ho situácia na Ukrajine nezaujíma

„Za týchto okolností, keď vysoký predstaviteľ členskej krajiny Európskej únie (EÚ) a NATO navštívi Moskvu, nemôže sa tváriť, že ho dianie na Ukrajine nezaujíma,“ zdôraznil. Matovič by mal podľa neho podporiť minimálne dlhodobú slovenskú, európsku a aliančnú pozíciu, a to, že Rusko je v tomto konflikte agresorom a malo by jednotky z hranice stiahnuť a kontrolu nad hranicou navrátiť Ukrajine.

„Čokoľvek iné znamená ísť proti záujmom Slovenska. A teraz: aká je pravdepodobnosť, že Igor Matovič urobí to, čo sa od vysokého predstaviteľa západného štátu v tejto situácii očakáva?,“ pýta sa bývalý koaličný poslanec.

MINISTER PRE VŠETKO Let Igora Matoviča do Moskvy bude mať trojaký dopad na slovenskú domácu a zahraničnú politiku.

1. Búra mýty o „odstúpení“ ex-premiéra. Oni vždy stáli na hlinených nohách, lebo minister financií je druhý najmocnejší muž vlády a cez peniaze nepriamo kontroluje iných ministrov. Ale táto cesta potvrdila, že pre ex-premiéra je aj táto dôležitá agenda len pridruženou činnosťou a mieni sa naďalej venovať aspoň časti tém, ktorú riešil ako premiér. Bude akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce a vláda Igora Matoviča ostáva vládou Igora Matoviča.

2. Stavia Za ľudí a SaS do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády. Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda (včera to na programe nebolo, tak zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty). Tam síce môžu Ivan Korčok, Mária Kolíková a Veronika Remišová zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní. Igor Matovič letí do Moskvy aj v ich mene, či chcú alebo nechcú. 3. To asi najdôležitejšie: ako naloží Igor Matovič s otázkou ruských vojska na hranici Ukrajiny? Letí tam v čase, kedy Moskva nazhromaždila najviac vojsk od intervencie na východe Ukrajiny v r. 2014. Za týchto okolností, keď vysoký predstaviteľ členskej krajiny EÚ a NATO navštívi Moskvu, nemôže sa tváriť, že ho dianie na Ukrajine nezaujíma. Ako minimum by mal Igor Matovič podporiť dlhodobú slovenskú, európsku a aliančnú pozíciu, že Rusko je v tomto konflikte agresorom a malo by jednotky z hranice stiahnuť a kontrolu nad hranicou navrátiť Ukrajine. Čokoľvek iné znamená ísť proti záujmom Slovenska. A teraz: aká je pravdepodobnosť, že Igor Matovič urobí to, čo sa od vysokého predstaviteľa západného štátu v tejto situácii očakáva?

EDIT: počúvam chýry, že vláda cestu neschválila, čo hodnotenie mení, ale iba čiastočne. Vláda má teda vo svojich radoch ministra, ktorý sa necíti byť viazaný rozhodnutiami vlády? A v koho mene presne teda rokuje? Tie Sputniky plánuje kúpiť ako súkromná osoba? Čím viac sa dozvedáme, tým zvláštnejšie tá cesta vyzerá. Zdroj: Facebook Tomáš Valášek

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.