Má sa európsky futbal obávať odchodu hráčov na Blízky východ ? Podľa Čeferina Arabi robia chybu

18.6.2023 (SITA.sk) - Podľa prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina sa európsky futbal nemusí báť odchodu hráčov do saudskoarabských klubov a naznačil, že Arabi robia chybu pri investovaní do hviezd na konci ich kariér.

Odchod za lukratívnymi zmluvami

V ostatnom období do krajiny zamierili za lukratívnymi zmluvami Portugalčan Cristiano Ronaldo či Francúz Karim Benzema, ponuky v hodnote stoviek miliónov dolárov dostali aj Argentínčan Lionel Messi či Chorvát Luka Modrič. Iba uvedené kvarteto futbalistov od roku 2008 uspelo v ankete o Zlatú loptu, no všetci títo hráči už majú minimálne 35 rokov.

"Nie, nie, nie"

Očakáva sa, že Ronalda s Benzemom budú nasledovať ďalší futbalisti po tom, čo štyri najlepšie saudskoarabské kluby nedávno prešli znárodnením, ich väčšinovým vlastníkom sa stal Verejný investičný fond pod dohľadom korunného princa Mohammad bin Salmana. Čeferin dostal od holandských novinárov otázku, či sa neobáva exodu hráčov z Európy a rázne odpovedal: "Nie, nie, nie."

Chyba saudskoarabského futbalu

"Myslím si, že je to chyba saudskoarabského futbalu. Prečo je to ich problém? Pretože by mali investovať do akadémií, mali by priviesť trénerov a rozvíjať vlastných hráčov. Systém kupovania hráčov, ktorí sú na sklonku kariéry, nie je systémom rozvoja futbalu. Podobnú chybu spravili v Číne, keď získavali hráčov pred koncom kariér," pokračoval slovinský funkcionár. Podľa Čeferina do Saudskej Arábie neodišiel žiadny elitný futbalista v najlepšom veku.

"Nie je to iba o peniazoch. Hráči chcú víťaziť v elitných súťažiach. A tie sú v Európe," doplnil prezident UEFA. Na adresu skúsených megahviezd dodal: "Sú pred koncom kariéry a idú si niekam zarobiť nejaké peniaze."

