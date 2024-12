Ľudia bez končatín či chodiace mŕtvoly, Usyk označil okamihy z prvej línie za nočnú moru

24.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk tvrdí, že okamihy, ktoré zažil v prvej línii boja proti ruským okupantom, sú preňho nočnou morou.

Mesto s nulovou energiou

Ako referuje web denníka Marca, šampión v ťažkej váhe pred štvrtkovým súbojom Britovi Danielovi Duboisovi v poľskom Vroclave v rozhovore pre Daily Mail opísal, že na fronte videl mnohé hrôzy vrátane osôb bez končatín.

Usyk spomína, ako cez ďalekohľad z 900 metrov pozoroval nepriateľov, videl vybuchnuté tanky či rozbité domy obyčajných civilistov.

„Videl som ľudí bez rúk a nôh. Videl som tých, ktorí ešte mohli chodiť, no vyzerali ako chodiace mŕtvoly. Išiel som autom po meste. Bolo to mŕtve mesto s nulovou energiou. Prešli sme okolo detského ihriska. Na zemi ležali hračky, no žiadne deti sa tam nehrali. Bolo to mŕtve,“ povedal Usyk.

„Pýtali sa ma: „Prečo si tu? Čo robíš? Ani niektorí generáli sem nechodia“. Povedal som im, že nie som žiadny generál, len obyčajný ukrajinský chlap ako oni. Strávil som s týmito ľuďmi veľa času. Len málo z nich sú profesionálni vojaci. Nie sú pripravení na vojnu,“ podotkol 36-ročný rodák z Krymu.

Opasky svetového šampióna

Oleksandr Usyk bude obhajovať opasky svetového šampióna ťažkej váhy verzií WBA, WBO a IBF v zápase proti spomenutému 25-ročnému Duboisovi, ktorý doteraz absolvoval 20 súbojov a pripísal si v nich 19 víťazstiev.

Usyk je v profiringu zatiaľ nezdolaný, dosiahol tam 20 triumfov a z nich 13 knokautom. Pôvodne jeho promotér rokoval o možnom súboji s Tysonom Fury, no tieto podmienky oboch strán sa líšili natoľko, že z dohody vzišlo.

Usyk zatiaľ naposledy dvakrát zdolal iného britského boxera Anthony Joshuu, najprv v Londýne v septembri 2021 a potom aj v odvete v Saudskej Arábii v auguste 2022.

