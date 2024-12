Lavrov sa stretne so sudánskymi vojenskými lídrami, hovoriť budú aj o úlohe Chartúmu

9.2.2023 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov by sa mal vo štvrtok stretnúť v Chartúme so sudánskymi vojenskými vládcami. Diskutovať by mali o Rusku a ďalších záležitostiach, uvádza sudánska štátna tlačová agentúra SUNA.

Dvojdňové rokovania

Okrem sudánsko-ruských vzťahov by sa mali rozhovory zamerať aj na úlohu Chartúmu v záležitostiach susedných, konfliktami zasiahnutých krajín, vrátane Čadu, Južného Sudánu a Stredoafrickej republiky, informoval úradujúci sudánsky minister zahraničných vecí Alí Sadík. Neposkytol pritom žiadne podrobnosti.

Lavrovova návšteva Sudánu prichádza v čase, keď vysokí diplomati zo Spojených štátov a európskych krajín uzatvárajú dvojdňové rokovania s lídrami sudánskej armády a prodemokratickými skupinami v snahe dosiahnuť finálnu dohodu o obnovení prechodu krajiny k demokracii.

Demokracia

Vojenský puč v októbri 2021 prerušil krátky prechod Sudánu k demokracii. Nasledoval po zosadení dlhoročného vládcu Umara al-Bašíra v apríli 2019 v rámci ľudového povstania proti jeho represívnej vláde podporovanej islamistami.

Koncom minulého roka dosiahli generáli prvotnú dohodu s hlavnými prodemokratickými skupinami o zriadení civilnej vlády. Medzinárodne podporované rokovania ešte pokračujú s cieľom dosiahnuť finálnu dohodu.

Lavrovova návšteva je súčasťou jeho pracovnej cesty po Afrike, v rámci ktorej navštívil aj Mali a Mauritániu. Je to pritom už jeho druhá cesta do Afriky v tomto roku, keďže sa Rusko snaží maximalizovať svoje záujmy na kontinente v čase zvyšovania globálneho záujmu o bohaté zdroje Afriky.

