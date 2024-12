Kúpele Sliač odštartujú letnú sezónu bohatým programom, do prevádzky uvedú aj termálne kúpalisko

19.5.2023 (SITA.sk) - Kúpele Sliač zorganizujú pri príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v sobotu 20. mája program plný kultúry, zábavy a tanca.

Ako informujú kúpele v tlačovej správe, návštevníci spolu s organizátormi symbolicky otvoria Sliačske kultúrne leto a do prevádzky uvedú aj termálne kúpalisko.

Na úvod zahrá vojenská hudba

V oficiálnom úvode programu na nádvorí spoločenskej dvorany Hotela Palace si kúpele zaspomínajú na obdobie svojej najväčšej slávy, keď za sprievodu 34 členného orchestra Vojenskej hudby Banská Bystrica zaznejú tóny inšpirované 30. a 40. rokmi.

O 14:00 hodine tak bude slávnostne zahájená letná sezóna a jej bohatý kultúrny program.

V Palace Galérii bude o 16:00 vernisáž obrazov a v spoločenskej miestnosti a čitárni Hotela Palace privítajú návštevníkov ďalšie dve umelecké výstavy, ktoré tu budú nainštalované až do júla.

„Kúpeľný park je pre rodiny s deťmi obľúbeným miestom, kde často trávia svoj voľný čas, vidíme to u nás najmä počas víkendov. Tešíme sa týmto milým, často viacgeneračným návštevám a aj preto chceme pozvať všetkých, aj tých, ktorí naše prostredie možno ešte nepoznajú, aby si užili skutočne programovo pestrý deň,“ pozýva na pútavý program otvorenia leta riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch a dodáva, že prostredie parku, v ktorom bude celodenný program prebiehať, prešlo počas uplynulej zimy rozsiahlejšou revitalizáciou.

Investovali do rekonštrukcie

Kúpele Sliač sa okrem samotných príprav na otvorenie leta v ostatnej dobe venovali aj investíciám do úprav a zveľadenia svojich priestorov ako aj kúpeľného areálu.

Zrekonštruovaná kúpeľná kaviareň dostala späť svoj historický názov Palace Club, reštaurácia a kaviareň Palace Galéria sa pýši výstavou historických obrazov z bohatého depozitára kúpeľov.

Doplnili a modernizovali aj ďalšie priestory a najmä kapacity pre poskytovanie gastronomických služieb a rýchleho občerstvenia s cieľom zlepšiť ponuku a pokryť stále narastajúci dopyt zo strany ubytovaných hostí, no najmä denných návštevníkov kúpeľov zo širokého okolia.

Kúpele Sliač sú historicky prvými kúpeľmi na Slovensku, ktoré boli vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Pri viac ako 200-ročnej tradícii v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti sa špecializujú na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Okrem srdcovo-cievnych ochorení sú to indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj post-covidového syndrómu.

