Krajčí sa nechal nachytať farmafirmami, verejné zdroje ukrátil o viac ako 30 miliónov eur, tvrdí Drucker

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa nechal nachytať farmafirmami a verejné zdroje, teda aj pacientov, ukrátil o viac ako 30 mil. eur. Pre agentúru SITA to uviedol líder strany Dobrá voľba a bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Ako ozrejmil, výnimka z fixného doplatku môže odrádzať výrobcov lacnejších liekov vstúpiť na náš trh a rovnako im sťažuje podmienky udržať sa.

„Je smutné, že kým v ostatných krajinách vytvárajú podmienky na preskripciu generík a biosimilárnych liekov, využívaním ktorých dochádza k značným úsporám, minister Krajčí vytvára pre týchto výrobcov na Slovensku prekážky,“ konštatoval.

Podľa odhadov analytikov INEKO by totiž konkurenčný tlak biosimilárnych liekov na zníženie cien liekov s rovnakou účinnou látkou dokázal vytvoriť úsporu 30 miliónov eur.

Drucker zhodnotil prvých sto dní ministra





Chaos a nekompetentnosť, tak hodnotí líder Dobrej voľby rozhodovanie Mareka Krajčího počas jeho prvých sto dní na poste ministra.





„Musím férovo povedať, že to nebolo jeho sto dní. Pretože za neho oveľa viac rozhodoval premiér Matovič a konzílium odborníkov ako on sám,“ uviedol.





Drucker upozornil, že súčasný šéf rezortu pomerne rýchlo stráca dôveru zdravotníkov a odbornej verejnosti, že je a bude schopný riešiť podstatné problémy zdravotníctva. Manažérske zručnosti ministra sa podľa neho ukazujú ako veľmi nedostatočné.





Odchod ľudí z Inštitútu zdravotnej politiky navyše považuje za nenapraviteľný prešľap. „Ak bude ministerstvo takto pokračovať, premárni roky a všetky príležitosti nadviazať na postupné zlepšovanie zdravotníctva,“ uzavrel.





Reakcia Ministerstva zdravotníctva

Ako v reakcii uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, minister Krajčí vstupoval do funkcie v čase a za okolností, ktoré žiadny iný minister zdravotníctva pri nástupe do svojej funkcie nezažil.





„V danom čase vrcholil nástup pandémie koronavírusu a tím ministra nemal priestor a čas na klasických sto dní na ‚zabývanie sa‘ a predstavenie vízií v rezorte,“ konštatovala.





Počas posledného mesiaca sa však podľa Eliášovej začalo pracovať na realizácii krokov k úspešnému naplneniu programového vyhlásenia vlády napríklad v oblasti liekovej politiky. Diskusia sa rozbehla aj v problematike tzv. cestovnej mapy pacienta či efektívneho vynakladania so zdrojmi verejného zdravotného poistenia. Otvára sa aj téma riešenia oblasti dlhodobej starostlivosti či stabilizácie rastúceho dlhu nemocníc.





„Ministerstvo zdravotníctva má záujem vytvárať vysoko profesionálne a zaujímavé prostredie v rámci rezortu zdravotníctva, ktoré vytvorí príležitosť súčasným aj budúcim zamestnancom jednotlivých organizačných útvarov s možnosťou ich sebarealizácie v rámci tímovej práce, ktorej cieľom je prispieť k zlepšovaniu stavu slovenského zdravotníctva,“ uzavrela hovorkyňa rezortu.

