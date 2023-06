Krajcer reagoval na Matovičov návrh o politických diskusiách, ich regulácia nie je v záujme divákov

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - V súčasnosti existuje dostatočná práva úprava, ktorá zo zákona určuje vyváženosť diskusných politických relácií. Ich regulovanie s účasťou politikov nie je ani v záujme divákov. Pre agentúru SITA to povedal exminister kultúry a bývalý moderátor politických debát Daniel Krajcer.

Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič chce totiž prísť s návrhom regulácie politických diskusií podľa výsledkov volieb alebo počtu poslancov v parlamente.

Orgán pre elektronické médiá

Podľa Krajcera vyváženosť neznamená, že každý politik alebo strana musí mať zastúpenie v každej relácii a navyše, technicky to ani nejde.

„Vyváženosť znamená, že keď napríklad nejaký neprítomný politik čelí kritike, je úlohou moderátora, aby uviedol argumenty, ak existujú. Na rozdiel od printov alebo internetových portálov existuje tiež príslušný orgán pre elektronické médiá, ktoré sú striktnejšie regulované. Ide o Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá skúma prípadné sťažnosti, ale aj z vlastnej iniciatívy robí monitoring vysielania. Na základe toho môže v prípade porušenia zákona o vysielaní a retransmisii udeliť finančné alebo iné sankcie,“ priblížil Krajcer.

Doplnil, že je vysielanie aj v čase predvolebnej kampane, kde chápe, že treba omnoho citlivejšie zabezpečiť proporcionalitu účasti politických strán a ich predstaviteľov v takýchto programoch.

Relácie sa robia pre divákov

Za nezmysel označil kritérium pozývať do debát politikov podľa výsledku volieb či počtu poslancov. Relácie sa podľa bývalého politika a moderátora nerobia pre politikov a politické strany, ale pre ľudí - divákov.





„Dramaturgia tej-ktorej televízie má záujem urobiť čo najatraktívnejšiu reláciu. To znamená spracovať aktuálnu dôležitú tému a k tomu si prizve konkrétnych politikov. Tento prirodzený imperatív vytvára prirodzený tlak na dramaturgiu relácie, aby takýmto spôsobom postupovala,“ zdôraznil.





Podľa neho nie je možné očakávať, že k nejakej stanovenej téme sa budú vyjadrovať politici, ktorí k nej nemajú čo povedať a robili by tak len na základe zákonnej povinnosti o percentuálnom alebo časovom zastúpení.

„Preto si myslím, že určovanie percent alebo času minutáže je nezmysel. Je to proti zmyslu takýchto relácií a nie je to ani v záujme divákov,“ konštatoval. Dodal, že nebude napríklad Richarda Sulíka pozývať k téme poľnohospodárstva alebo kultúry, ale prirodzene k ekonomickým a politickým otázkam.

Ľúbivé Matovičovo slovné spojenie

Matovič svoj návrh odôvodňoval aj účasťou politikov opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) v diskusiách. Tvrdil, že za posledné dva roky sa niekto rozhodol, že „vyrobí“ z lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho budúceho premiéra.





„Používa argumenty, ktoré sa mu hodia. Samozrejme, nie je to pravda. Predpokladalo by to nejakú všeobecnú dohodu médií, ktorá neexistuje a je absolútne nepredstaviteľná,“ zhodnotil Krajcer. Ako ďalej uviedol, ani by sa tým nezaoberal, lebo ide len „ľúbivé“ Matovičovo slovné spojenie na podporu jeho zámeru.

Krajcer poukázal tiež na to, že Hlas-SD disponuje 11 poslancami parlamentu, čo predstavuje určitú politickú silu a má najvyššie stranícke preferencie.





„Je prirodzené, že moderátori politických relácií chcú vedieť názor na kauzy a riešenie problémov od politického subjektu, o ktorom sa dá predpokladať, že bude súčasťou budúceho parlamentu a možno aj vlády,“ uzavrel bývalý politik a moderátor.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.