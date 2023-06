Koronavírus: Na Slovensku pribudli tisíce nakazených a 46 úmrtí, výrazne sa zvýšil aj počet hospitalizovaných

Za posledný deň (pondelok) na Slovensku pribudlo 6421 prípadov nového koronavírusu, ktoré potvrdili PCR testy. Celkový počet pozitívne testovaných PCR testami tak stúpol na 569 866.

Urobili už vyše štyri milióny PCR testov

Za posledných sedem dní u nás pribudlo 43 258 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (pondelok – 6421, nedeľa – 3345, sobota – 5804, piatok – 7244, štvrtok – 6843, streda – 6546, utorok – 7055).

V pondelok otestovali 24 291 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 4 256 482 PCR testov. Okrem PCR testov sa robia aj antigénové – za uplynulý deň ich urobili 40 102.

Počet úmrtí sa zvýšil na 13 644

Počet hospitalizovaných pacientov stúpol o 225 na 2862.

Bohužiaľ pribudlo aj ďalších 46 úmrtí a spolu ich tak evidujeme už 13 644. Za posledný týždeň u nás koronavírus zabil 330 osôb (pondelok – 46, nedeľa – 61, sobota – 52, piatok – 39, štvrtok – 41, streda – 38, utorok – 53).





Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou je 2 550 248 – za pondelok ich pribudlo 3371.

Testovanie vo firmách je nereálne a finančne nákladné, slovenské automobilky sú zásadne proti





Automobilky ako aj ich dodávatelia nesúhlasia s plánovaným testovaním vo firmách. Takúto povinnosť schválili poslanci pre zamestnávateľov koncom minulého týždňa v rámci balíka nových protipandemických opatrení.





Zmeny ešte musí podpísať prezidentka. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula, nie je reálne, aby sa za plnej prevádzky a výroby testovali zamestnanci pred nastúpením na smenu.

„S potvrdením o testovaní už musia zamestnanci prísť do práce,” konštatuje ďalej. Zabezpečenie dostatočného počtu testovacích kapacít je pritom podľa názoru zväzu zodpovednosťou štátu. Či budú testy platené štátom alebo hradené občanmi považujú za politické rozhodnutie, ktoré je v kompetencii vlády.

Prekážka na strane zamestnanca

Podľa automobilového priemyslu je potrebné sa riadiť princípom „vakcína je sloboda“. „To znamená pri vstupe do reštaurácií a pri organizovaní podujatí by mali mať prednosť zaočkovaní a tí, ktorí majú právoplatné potvrdenie o prekonaní. Podobne by tomu malo byť aj pri príchode do zamestnania,” poukazuje Pribula. Čo sa týka neočkovaných, je potrebné preukazovanie sa platným výsledkom testovania.

Zväz v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu víta možnosť kontrolovať COVID pasy, ktoré by mali jednoznačne určovať, či je človek očkovaný, prekonaný či testovaný.





„V prípade, že sa zamestnanec nepreukáže potrebným potvrdením, je potrebné aby to bolo klasifikované ako prekážka na strane zamestnanca. Z pohľadu priemyslu nesúhlasíme s testovaním vo firmách,“ uviedol Pribula.

Nemusia byť vpustení na pracovisko

So zmenou legislatívy nie je spokojná ani najväčšia slovenská automobilka, Volkswagen Slovakia.





„Informácie o testovaní zamestnancov v zodpovednosti zamestnávateľov na vlastné náklady a vo vlastnej réžii považujeme vo všeobecnosti v tejto – už i tak dlhodobo mimoriadne náročnej situácii aj na základe skúseností za finančne a personálne veľmi náročné,“ zhodnotila jej hovorkyňa Lucia Kovarovič Makayová.

Po novom by zamestnávatelia mali mať povinnosť skontrolovať svojich zamestnancov. Ak sa potrebným potvrdením v súvislosti s ochorením COVID 19 nepreukážu, zamestnávateľ ich nemusí vpustiť na pracovisko. Bude im však musieť umožniť splnenie povinnosti bezplatným testovaním.





Ak to zamestnanec odmietne, zamestnávateľ to môže kvalifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.