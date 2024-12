Korčok sa zastal Čaputovej, kritika na adresu prezidentky pre zlyhané referendum nie je na mieste

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) nerozumie vlne kritiky na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej za to, že sa obrátila v otázke referenda o predčasných voľbách na Ústavný súd SR. Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, ak chcela hlava štátu rešpektovať Ústavu SR a základné princípy právneho štátu, nemohla konať inak.

„Aj to, že to politicky jednému spektru nevyhovuje, sa pochopiť dá. Tvrdiť však, že hlava štátu ignorovala „hlas ľudu", je populizmus v jeho najčistejšej forme," skonštatoval Korčok. Podľa ministra niet čo vyčítať tým, ktorí nastavujú zrkadlo vláde a usilujú o jej výmenu, vrátane snahy o vyvolanie predčasných volieb. „To je podstata demokracie, ale v tomto prípade ide o to „ako" a to je vec zásadná," zdôraznil.

Minister doplnil, že platí, že „hlas ľudu je hlas boží". „Ale netreba zabúdať, že v demokracii je, našťastie, ten istý ľud pod ochranou ústavy a našťastie aj zodpovedných rozhodnutí, ako bolo to, keď sa pani prezidentka spýtala Ústavného súdu SR," dodal.

Predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je podľa Ústavného súdu SR (ÚS SR) v súlade s Ústavou SR. Oznámil to minulý týždeň predseda súdu Ivan Fiačan. So žiadosťou na posúdenie ústavnosti prípadného referenda sa na ÚS SR obrátila prezidentka Zuzana Čaputová.

