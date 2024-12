Kollár zablokoval sprísnené pravidlá pre nezaočkovaných, Sme rodina nechce rozdeľovať ľudí na dve kategórie (video)

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina je proti tomu, aby sa pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vytvárali dve kategórie ľudí. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina).

V očkovaní musia ľudia vidieť benefit

Šéf parlamentu tak vysvetlil, prečo poslanci jeho hnutia nepodporili pri hlasovaní návrh, ktorý by podmieňoval vstup do rôznych prevádzkových priestorov či na verejné podujatia potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, o jeho prekonaní či negatívnym testom.

„Ľudia to vnímajú tak, že máme dva typy spoločnosti alebo dve kategórie ľudí. Tých, ktorí môžu všetko, tých zaočkovaných, a tí ostatní nech si to tvrdo zaplatia. A z čoho si to zaplatia?,“ povedal Kollár.

Ľudia podľa Kollára musia v očkovaní vidieť benefit, a nie povinnosť. Za dobré nepovažuje ani to, aby boli ľudia trestaní za prejav slobodnej vôle nedať sa zaočkovať. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa neho nemôže byť platenou službou.

Situáciu s testovaním treba riešiť

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) vyzval ľudí, aby sa čo najviac z nich dalo zaočkovať. Štát podľa neho musí situáciu s testovaním urýchlene riešiť. Pčolinský uviedol, že aktuálne má štát k dispozícii možnosť otestovať PCR testami 30-tisíc ľudí denne.

Technicky teda nie je možné, aby každý týždeň testovali jeden milión Slovákov, ktorí nebudú zaočkovaní. Priemerná cena testov je navyše približne 70 eur za test. Podľa Pčolinského je preto nemysliteľné, aby napríklad štvorčlenná rodina zaplatila 280 eur za testy pre možnosť ísť do reštaurácie na obed v hodnote 50 eur.

Bezplatná alternatíva voči očkovaniu

Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) povedala, že pri očkovaní navyše ešte nie sú doriešené niektoré skupiny obyvateľov, ktoré nemôžu absolvovať očkovanie, ako sú napríklad tehotné ženy. Kollár dodal, že napríklad v Rakúsku štát poskytuje ľuďom zadarmo tri až štyri kloktacie testy týždenne, takže ľudia majú voči očkovaniu aj bezplatnú alternatívu.

V prípade testovania zadarmo by predseda NR SR schválenie návrhu, ktorý podmieňuje vstup do prevádzok a na podujatia potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, o jeho prekonaní či negatívnym testom. Návrh zákona bol odložený na júlovú schôdzu parlamentu. Dovtedy chce Sme rodina absolvovať s koaličnými partnermi spoločnú diskusiu, pri ktorej bude odstránené znevýhodňovanie nezaočkovaných ľudí.

