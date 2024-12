Kde na Slovensku ovládajú ľudia najlepšie angličtinu? Prieskum ukázal aj to, ktorá susedná krajina skončila v top 3

26.11.2023 (SITA.sk) - Anglický jazyk na Slovensku najlepšie ovládajú obyvatelia Košického kraja a najmä Košíc. Metropola východu patrí medzi mestá s veľmi vysokou úrovňou ovládania angličtiny.

Väčšie rezervy pri dorozumievaní sa v angličtine zas má obyvateľstvo Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

Holandsko speakuje

Angličtinu najlepšie ovládajú mladí vo veku od 21 do 25 rokov, je to aj jediná skupina, ktorá sa v medziročnom porovnaní zlepšila. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu EF English Proficiency Index 2023.

Do prieskumu, ktorý každý rok realizuje vzdelávacia organizácia EF Education First, sa zapojilo 2,2 milióna ľudí zo 113 štátov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Najlepšie v prieskume obstálo Holandsko, za ním skončil Singapur a bronzová priečka patrí Rakúsku.

Štáty, ktoré sa zúčastnili na prieskume, tiež boli rozdelené v závislosti od úrovne ovládania angličtiny do piatich skupín. Slovensko sa zaradilo do druhej skupiny s vysokou úrovňou ovládania anglického jazyka.

Slovákov predbehli Poliaci a Maďari

Krivka angličtiny Slovákov za posledných 12 rokov stúpa, hoci aktuálne výsledky sú horšie než v minulom či predminulom roku. Slovensko tiež predbehli Poliaci a Maďari, no Česi sa i tento rok umiestnili za Slovákmi.

„Vysoká úroveň odbornosti angličtiny, ktorú v prieskume Slováci dosiahli, hovorí o tom, že si v tomto jazyku vedia prečítať noviny, rozumejú televíznym programom a nemajú problém pripraviť pracovnú prezentáciu po anglicky,“ vysvetľuje country manažérka EF Education First Monika Barboráková.

To, že Slovensko sa v celkovom poradí umiestnilo na 18. priečke možno chápať ako výhodu na pracovnom trhu, vzhľadom na to, že podľa analýz pracovného portálu Profesia za posledné desaťročie vzrástol dopyt po zamestnancoch ovládajúcich angličtinu.

Tento rok išlo o vyše 90-tisíc ponúk, ktoré požadovali ovládanie anglického jazyka, a to bez ohľadu na úroveň.

Rozdiely medzi mužmi a ženami

Prieskum okrem celkovej úrovne angličtiny preskúmal aj jej ovládanie v jednotlivých vekových kategóriách, regiónoch či medzi pohlaviami.

Ukázalo sa, že úroveň angličtiny u mladých vo veku 18 až 20 rokov stále klesá a od roku 2015 sa zhoršili o 89 bodov. Daný trend zhoršujú veľké štáty, ako napríklad India, no v celosvetovom meradle je zaň zodpovedná pandémia koronavírusu.

Aktuálny prieskum tiež ukázal i prehlbovanie rozdielu medzi mužmi a ženami, kým muži si polepšili o 14 bodov, ženy od roku 2014 stratili 19 bodov.

„Tento stav môže byť spôsobený zaujatosťou vzdelávacích systémov alebo nerovnakým prístupom, ktorý zažívajú ženy v mnohých štátoch. Rozdiel medzi pohlaviami však nie je vo svete rovnomerný – v 63 krajinách sú muži a ženy v angličtine na rovnakej úrovni alebo sa k nej približujú,“ uviedla Barboráková.

Južná Amerika sa zlepšuje

Porovnanie regiónov tiež ukazuje, že za posledné štyri roky sa úroveň znalosti angličtiny znižovala vo východnej Ázii a najrýchlejší pokles bol tento rok zachytený v Japonsku a Číne.

„Na Blízkom východe úroveň angličtiny stagnuje, no neustále sa zlepšuje v Južnej Amerike. Pokrok v tomto regióne brzdí len klesajúca úroveň znalosti v Mexiku a pomalšie tempo v Brazílii. Napriek tomu, že Európa dominuje na vrchole rebríčka, si tento rok zachovala medziročne rovnakú úroveň. A napokon, znalosť angličtiny v Afrike je zväčša stabilná, s výnimkou Tuniska a Alžírska, ktoré sa rýchlo zlepšujú," ukázali výsledky prieskumu.

