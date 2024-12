Karlova Ves otvorila na škole nový bazén, poslúži aj verejnosti

7.12.2019 (Webnoviny.sk) - Bratislavská mestská časť Karlova Ves otvorila nový školský bazén v Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62. „Sme radi, že zastupiteľstvo urobilo odvážne rozhodnutie a odsúhlasilo túto veľkú investíciu v hodnote 1,198 milióna eur. V tomto roku sa nám tak podarili tri veľké investície do športovísk. Pre vodákov sme otvorili novú lodenicu, futbalistom sme zrekonštruovali povrch futbalového ihriska a naše školy dostali novú plaváreň,“ informoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Hĺbka vyhovuje aj vodnému pólu

Kompletnú rekonštrukciu zahŕňa 25-metrový plavecký bazén, malý neplavecký bazén, technologická časť, vzduchotechnika, zdravotechnika, sociálne zariadenia, šatne, vstupná hala a okná. Výhodou nového plaveckého bazéna je jeho hĺbka, ktorá vyhovuje aj vodnému pólu či plutvovému plávaniu. Novinkou je aj neplavecký bazén pre predškolskú výuku plávania s rozlohou viac ako 4 x 4 metre.

„Oba bazény disponujú oddelenými technológiami, čo umožňuje nastavenie optimálnej teploty pre plavecký bazén 26 - 28 oC a pre neplavecký bazén 28 - 32 oC, i dôslednú kontrolu hladiny pH v každom z bazénov zvlášť. Nová vzduchotechnika optimalizuje parametre vzduchu pre celú bazénovú halu aj so sociálnym zázemím, čím sa odstránil veľký nedostatok bývalých priestorov, v ktorých bola vysoká vlhkosť. Tá v minulosti spôsobovala koróziu všetkých namontovaných zariadení,“ informovala vedúca strategických investícií Viera Prepiaková. Jednou z hlavných priorít pri rekonštrukcii bolo dosiahnutie čo najvyššej kvality vody. Z tohto dôvodu zvolili nerezový povrch a technológie, ktoré dokážu zabezpečiť najvyšší štandard.

Predpokladajú veľký záujem

Základné jednorazové vstupné do bazéna (75-minútové) je nastavené na sumu štyri eurá. Dospelí Karlovešťania majú nárok na uplatnenie 25 percentnej zľavy, čiže zaplatia tri eurá. Rovnakú zľavu si môžu uplatniť aj študenti od 15 do 26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC a Euro 26. 50 percentná zľava zo vstupného je určená pre deti do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov a držiteľov preukazu ŤZP, ktorých osobní asistenti majú vstup zdarma. Pri prekročení časového limitu sa za každých ďalších začatých 15 minút zaúčtuje poplatok dve eurá pre všetky kategórie.

„Predpokladáme, že záujem o nový bazén bude veľký, pretože bazénov je v Bratislave málo. Prednosť budú mať karloveské školy aj škôlky. Veľký záujem je zo strany športovcov a športových klubov, samozrejme, myslíme aj na verejnosť,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.





