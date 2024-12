K tragédii v Prešove nemuselo prísť, stavebná komora varuje pred zmenami v panelových sústavách

10.12.2019 (Webnoviny.sk) - Stavebná komora SR (SKSR) v súvislosti s nešťastím v Prešove varuje pred stavebnými zmenami v panelových sústavách. K tragédii pri výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici podľa nej nemuselo prísť, keby sa nehazardovalo so stavebnými úpravami bez odborného prístupu.

Stavebné úrady by mali pristupovať k povoľovaniu zmien zodpovednejšie, informovala v utorok stavebná komora v tlačovej správe s tým, že vlastníci bytov v panelových domoch by nemali hazardovať so stavebnými úpravami bez ohľadu na to, či im to nejaký nezodpovedný projektant a statik bez znalosti vlastností panelových sústav technicky vyrieši alebo nie.

Veľké množstvo stavebných zmien v panelových domoch na Slovensku je podľa stavebnej komory nebezpečných.

Zmeny v panelových domoch

"Máme za to, že takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali k zmenám v panelových domoch a tieto zmeny jednoducho nepovoľovali, pretože panelové sústavy okrem pôvodných plastovo-kovových bytových jadier nepoznajú pojem nenosná priečka," povedal prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer.





Stavebné úrady by tiež podľa neho nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch.





Mali by dôrazne, nekompromisne a neodkladne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

Zametanie pod stôl

"Tu niet výhovorky, že máme 42 zmenami zdevastovaný starý stavebný zákon. Aj tento starý, teraz platný stavebný zákon, umožňuje riešiť tieto neodborné zmeny do panelových sústav a dajú sa riešiť aj podľa Občianskeho a Trestného zákona," uviedol Pauer. Stavebná komora podľa neho v snahe zabrániť "zametaniu pod stôl" podala už viac trestných oznámení na niektoré, zatiaľ menšie havárie.









V takýchto prípadoch, tvrdí prezident stavebnej komory, nebýva len jeden vinník, je za nimi zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb.





Ich jadro podľa neho vidieť vo výrazne rastúcom poklese odbornosti, ako aj v deštrukcii a v strate osobnej zodpovednosti, v neexistencii striktne platných technických noriem (sú len odporúčaním), v strate právneho povedomia takmer v celej spoločnosti a v strate rešpektu pred zákonom a uplatnením zákona.

Statická bezpečnosť sústavy

Stavebná komora vyzýva stavebné úrady, aby vo verejnom záujme mať bezpečné a zdravé bývanie nepovoľovali v panelových sústavách žiadne stavebné úpravy okrem výmeny výplní stavebných otvorov, rekonštrukcií rozvodov a striech.





"Dodatočné zateplenie odporúčame navrhovať hlavne z pohľadu na statickú bezpečnosť panelovej sústavy ako celok, bez jeho neustáleho zvyšovania do extrémnych hrúbok v honbe za energetickými úsporami," poznamenal Pauer.





"Panelové sústavy bytových domov nikdy neboli projektované na žiadne zmeny, ani na dodatočné zateplenie a už vôbec nie na tvorbu rôznych otvorov, vyberanie stien, budovanie nových alebo dokonca montáž ťažkých vírivých bazénov," upozornil Pauer.

Mimoriadne vážna výstraha

Prešovské tragické nešťastie by podľa neho malo byť ďalšou mimoriadne vážnou výstrahou všetkým tým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov. Prezident stavebnej komory dodal, že je najvyšší čas počúvať odborníkov a nie laikov a lobistov v stavebníctve.





Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove zo 6. decembra má sedem potvrdených obetí, jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.