Jarná susedská brigáda ako kedysi

Všetci spoločne pracovali na jedinom cieli – urobiť svoje okolie, svoj domov, čistejším a krajším miestom. Táto spomienka na spoločné susedské upratovania sa razom môže stať opäť realitou, ktorú si spoločne vytvoríme. Susedské upratovacie akcie totiž nie sú minulosťou, ich tradícia je stále v istej miere prítomná, a to vďaka skupinám obetavých dobrovoľníkov. Minulý rok sa ich do spoločného jarného upratovania voľne pohodeného odpadu zapojilo viac než 23 700. Vyberme sa preto opäť spolu do ulíc a lesov našej krásnej krajiny v ktorýkoľvek deň medzi 21. marcom až 22. aprílom 2024. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do jarnej očisty, nájdete na odkaze: https://upracme.sk/pomoz-nam-vycistit-slovensko/.