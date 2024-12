Investície zo Slovak Investment Holding vyhrali celoeurópsku súťaž!

11.12.2019 (Webnoviny.sk) - Jedná sa o doteraz najvýznamnejšie ocenenie pre Slovensko v prípade využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podujatie fi-compass sa venuje podpore finančných nástrojov, t.j. návratným formám financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Súťažiaci svoje nástroje predstavili formou video-prezentácií. Slovak Investment Holding uspel so svojím nástrojom rizikového financovania pre inovatívne malé a stredné podniky, pričom vo video-prezentácii sa zameral na kapitálové a kvázi-kapitálové investície pre spoločností Boataround, GA Drilling, GreenWay a KOOR.

Do súťaže fi-compass sa prihlásilo viac než 30 projektov z krajín EÚ. Organizátori podujatia pozostávajúci z expertov Európskej komisie a Európskej investičnej banky vybrali pred podujatím 10 najúspešnejších nástrojov. Víťazná trojka (bez uvedeného poradia) bola počas samotného podujatia vybraná formou hlasovania niekoľkých stoviek účastníkov.

V prípade Slovenska ide o jeden z najúspešnejších príbehov využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zvyšné dva víťazné projekty sa týkali obnovy zanedbanej mestskej časti a vybudovania parku v bulharskej Sofii a rekonštrukcie budovy historického bitúnku v poľskom Štetíne.

Ocenenie na mieste prevzal investičný riaditeľ SIH Peter Dittrich, ktorý sa k nemu vyjadril nasledovne: "Hoci SIH investuje do širokého portfólia oblastí, náš rizikový kapitál pre inovatívne spoločnosti je na slovenskom aj stredoeurópskom trhu relatívne ojedinelý a je oň veľký záujem. Dnešné ocenenie vnímame ako potvrdenie, že týmto, aj ostatnými finančnými nástrojmi SIH, sa nám darí zmysluplne využívať zverené európske prostriedky na podporu perspektívnych investičných projektov v SR."

Link k video-prezentácii:

Link k súťaži fi-compass:

Link k oznámeniu výsledkov súťaže:

O Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov, nie grantovým spôsobom.

