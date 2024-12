Inštitút ľudských práv kritizuje biskupov pre rodovú rovnosť, cirkev podľa Weisenbachera podlieha nezmyslom

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) považuje pripomienku, ktorú predložila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) k rodovej rovnosti, za nezmyselnú, neodbornú a čisto ideologickú. V tlačovej správe o tom informoval Peter Weisenbacher z IĽP.

KBS navrhla v rámci medzirezortného pripomienkovania o Národnom programe reforiem SR preformulovať pojem rodová rovnosť na „rovnosť medzi mužmi a ženami“.

Biskupi sa odvolávajú na ústavu

Svoj krok odôvodnila podľa IĽP údajnou potrebou zjednotenia terminológie a zosúladením pojmov s ústavou, s medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentami, ale aj s kodifikovanou podobou slovenského jazyka.

„Predstavitelia katolíckej cirkvi sa znova dožadujú, aby sa ich názory stali štátnou politikou. Iróniou je, že sa pri tom odvolávajú na ústavu, ktorá začína slovami, že SR sa neviaže na nijaké náboženstvo. Rodová rovnosť sa ako pojem používa v odbornej komunikácii, ale aj legislatíve väčšiny vyspelých krajín sveta už desiatky rokov. Fakt, že sa u nás vyskytuje skôr zriedkavo, nie je dôvod vymýšľať nejaké krkolomné slovné spojenia, ale tento pojem do relevantných dokumentov zaradiť tak, aby sme nezaostávali za vývojom," uviedol riaditeľ IĽP Weisenbacher.





„Konferencia biskupov tvrdí, že Ústava SR síce používa pojem „rod”, ale nijako podľa IĽP neodkazuje na kategóriu „žien a mužov”, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava používa pojem „rod” podľa biskupov v jeho obvyklom lingvistickom význame, teda s odkazom na predkov a potomkov," uvádza KBS vo svojom vyhlásení.

„Fakt, že Ústava Slovenskej republiky niečo neobsahuje, nijako nezakladá predpoklad, že taká vec nemôže alebo nemá byť v nejakom inom právne záväznom dokumente. Ústava má svoje funkcie a medzi tie nepatrí vymenovať všetko, čo sa v legislatíve objavuje alebo môže objaviť v budúcnosti, a to platí, samozrejme, aj pre rôzne významy nejakého slova alebo slovného spojenia. V ústave nemáme ani internet a je to tak úplne v poriadku,” vysvetľuje právnička IĽP Andrea Salibová.

Súčasť hybridnej vojny

Rodová rovnosť je podľa Weisenbachera dlhodobo zneužívaná rôznymi dezinformačnými a konšpiračnými webmi na šírenie nenávisti a rozdeľovanie spoločnosti.





„Ako sme sa mohli nedávno dozvedieť, aj toto je súčasť tzv. hybridnej vojny, ktorú vedie Kremeľ proti Európe, proti nám. Očakávam teda, že sa vláda jednoznačne postaví proti takýmto snahám a odborné rokovania neovládnu dezinformácie. Cirkev by sa namiesto podliehaniu takýmto nezmyslom mala sústrediť na to, v čom môže Slovensku v tejto dobe pomôcť. Finančných prostriedkov na to má viac než dosť, veď napriek rapídnemu prepadu počtu veriacich sa ich dotácie zo štátneho rozpočtu neznížili,” uzatvoril Weisenbacher.

Slovenskí biskupi navrhli preformulovať pojem rodová rovnosť, ústava nepozná pojem gender

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) navrhla v Národnom programe reforiem SR preformulovať pojem rodová rovnosť na vhodnejšiu alternatívy ako „rovnosť medzi mužmi a ženami“ alebo „rovnosť mužov a žien“.





Ide o zásadnú pripomienku, ktorú vzniesla v medzirezortnom pripomienkovom konaní o danom dokumente.

Rod neodkazuje na kategóriu žien a mužov

Svoj krok odôvodnila potrebou zjednotenia terminológie vlastného materiálu a najmä pre zosúladenie pojmov s Ústavou SR, s pojmami uvedenými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými je Slovensko viazané, a s kodifikovanou podobou slovenského jazyka. Biskupi podotkli, že pojem rodová rovnosť nie je v materiáli použitý ako citácia legislatívneho textu, ale iba v rámci textu.

KBS argumentuje, že Ústava SR ani žiadny záväzný základný ľudskoprávny dokument, ktorým je SR viazaná, nepozná pojem „gender“, ale používa pojmy muži a ženy ako kategórie pohlavia. „Ústava SR používa pojem ‚rod‘ ako aj pojem ‚pohlavie‘, pričom pojem ‚rod‘ nijako neodkazuje na kategóriu ‚žien a mužov‘, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem ‚rod‘ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu,“ vysvetlila KBS.

Žiadajú o preformulovanie pojmu rodových rozdielov

Zároveň poukázala, na to, že v Zmluve o Európskej únií (EÚ) a Zmluve o fungovaní EÚ ako prameňov primárneho práva v kvalite medzinárodnej zmluvy je pojem „pohlavie“, v anglickom znení „sex“, a pojem „rovnosť medzi ženami a mužmi„ – „equality between women and men“. Podľa biskupov na Slovensku ani v rámci EÚ neexistuje konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právnej úpravy nový pojem gender, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Zdôraznili, že ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali.

Biskupi vo svojej ďalšej zásadnej pripomienke navrhujú tiež preformulovať pojem „rodových rozdielov“ na „rozdielov medzi mužmi a ženami“ alebo alternatívne „rozdielov medzi pohlaviami“. Pojem „rodové rozdiely“ podľa KBS vychádzajú z takzvanej rodovej terminológie, ktorá oddeľuje „rod“ od biologického pohlavia. Toto oddelenie vnímajú biskupi ako rozpor s obvyklým lingvistickým významom tohto pojmu, ktorý je použitý napríklad aj v texte Národného programu reforiem SR, v kontexte príjmovej medzery alebo v rozdiele v zamestnanosti medzi pohlaviami.

