Inovatívny ubytovací komplex s lietajúcimi blokmi mení životy robotníkov

Architekti z renomovaného ateliéru TAA DESIGN priniesli do Phu My niečo netradičné. Ich koncept „lietajúcich blokov“, ktorý je súčasťou každej ubytovacej jednotky, ponúka robotníkom unikátne spojenie pohodlia, súkromia a priameho kontaktu s prírodou. Tieto bloky sú vlastne striedavo rozmiestnené vystupujúce terasy a balkóny, ktorých zakomponovanie do objektu vytvára neobvyklý pixelový efekt. Plnia tak nielen praktickú, ale aj estetickú funkciu.