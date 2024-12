Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky. Nemáte ich doma aj vy?

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Nemecku a Litve. Je možné, že tieto nebezpečné výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku.

Hrozia vám kožné alergie

Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková, ide o výrobok na zosvetlenie pokožky Lightening Body Lotion v 250 ml. bielej plastovej fľaši s fialovým vyklápacím uzáverom a dávkovačom, kompletne uzavretá v pestrofarebnej plastovej fólii s potlačou. Na výrobku je uvedený dátum výroby február 2021 a dátum spotreby február 2023.

Nebezpečný je aj výrobok na zosvetlenie pokožky La Creme éclaircissante traitante. Ide o 500 ml. biely plastový téglik s potlačou a červeným uzáverom, ktorý je zabalený v plastovej fólii, na výrobku je uvedený dátum výroby 5.2.2022 a dátum spotreby február 2027 a iné označenie: NAFDAC 02-5156.

Oba výrobky obsahujú látku hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

Telový púder s ťažkými kovmi

Zdraviu škodlivý môže byť aj telový púder Enticing Perfumed Talc. Ide o biely parfumovaný prášok v okrúhlej plastovej fľaši s potlačou, so skrutkovacím uzáverom a priloženou etiketou. Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov: arzén (8,53 mg/kg), kadmium (0,56 mg/kg), olovo (55,9 mg/kg), antimón (1,84 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)o kozmetických výrobkoch.

Arzén je toxický a môže spôsobiť rakovinu. Kadmium a olovo je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, môže poškodiť obličky, kosti a spôsobiť vývojovú neurotoxicitu. Antimón môže dráždiť pokožku a môže spôsobiť rakovinu.

V prípravkoch našli zakázanú látku

Zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional obsahujú aj kozmetické prípravky Tanning lotion „Peau DOR Ibiza black“ na ochranu pred slnečným žiarením, ktorý je v mliečnej forme v 250 ml. čiernej fľaši, hydratačný krém Peau DOR 365 HYDRATANT je v 100 ml. modro-zlatej tube, krém na tvár FACE CREAM „FIGARO AFTER SHAVE ANTI WRINKLE Q10“ v 100 ml. modrej tube s červeným pásom, telový krém NATURA SIBERICA RICH SIBERIAN WHITE BODY BUTTER v 200 ml. bielo-modrej tube, ako aj gél na tvár FACIAL GEL „belkosmex PLANT ADVANCED ALOE VERA HIALURON“, ktorý je v 125 g bielej tube so zeleným pásom.

Medzi nebezpečné výrobky bol zaradený i výrobok určený do solária „Soleo SUMMER NIGHT POWER BRONZER“, ktorý je v 150 ml. čierno-modrej plastovej tube, a tiež hydratačný krém „AURA ultra comfort“ see see MINERAL DAY MOISTURIZER DEAD SEA MINERALS FOR ALL SKIN TYPES. Ide o 50 ml. hydratačný krém s minerálmi pre všetky typy pleti v svetlomodrej škatuľke, v ktorej sa nachádza tuba s krémom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch tiež nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.

Zdraviu škodlivá kozmetika

Zdraviu škodlivý je tiež telový sprej L.O.L. Surprise! Colonia Corporal Body Spray. Originálne 50 ml. balenie sa nachádza v plastovej fľaši s plastovým vrchnákom a sekundárne balenie je zabalené v kartónovej škatuľke. Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza prekročené množstvo látky 2-phenoxyethanol v koncentrácií 1,188 %, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek.





Prítomnosť látky 2-phenoxyethanol vo výrobku môže spôsobiť senzibilizáciu, podráždenie a kontaktné alergické reakcie. Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje aj zakázanú látku butylphenyl methypropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde). Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) o kozmetických výrobkoch.

Pre ľudí je nebezpečná aj pena na holenie FIGARO Shaving Foam Regular Shave Classic, ktorá je v 400 ml. aerosólovej fľaši. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.





Zdraviu škodlivý je aj telové mlieko TREE HUT SHEA MOISTURIZING BODY LOTION Tropical Mango, ktorý je v 400 ml. červenohnedej tube so svetlohnedým uzáverom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.





Medzi nebezpečný kozmetický výrobok je zaradené aj telové mlieko, ktoré je v 255 g zelenej tube so svetlohnedým uzáverom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.

