Hnutie OĽaNO vylučuje akúkoľvek spoluprácu s kotlebovcami a Republikou, ktorých nazývajú fašistami

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vzdávajú úctu pamiatke všetkých obetí rómskeho holokaustu. Poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák sa v mene koaličnej strany vyjadril, že rómske obete zaplatili svojím životom za tie naše. V tlačovej správe o tom informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

„Hrôzy druhej svetovej vojny je nutné mať neustále na pamäti, aby sme spoločnosti pripomenuli, kam to môže zájsť, ak podľahneme pokušeniu uveriť tým, ktorí popierajú holokaust, velebia nacizmus, Hitlera, Tisa, či hanobia inú rasu," tvrdí Pollák.

Kotlebovci a hnutie Republika

Dodal, že koaličné hnutie OĽaNO odsudzuje nenávisť voči akejkoľvek rase, pretože neexistuje žiadna nadradená ani podradená. „Mnohí Rómovia, Židia, ale aj Slovania zomreli počas druhej svetovej vojny len preto, lebo si niekto myslel, že je dokonalý," konštatuje poslanec.

Hnutie chce počas utorňajšieho pamätného dňa dať najavo, že vylučuje akúkoľvek spoluprácu s poslancami z politických strán Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a Republika, ktorých nazývajú fašistami. Pollák dodal, že sa nebudú spájať s nikým, kto popiera holokaust.

Viera v ľudskosť

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) radí holokaust medzi najhrôzostrašnejšie udalosti v dejinách ľudstva. „Pripomeňme si tento deň preto, aby sme nestrácali schopnosť rozoznávať pomýlené a často zamaskované rasové ideológie, ktoré dnes šíria extrémisti všetkého druhu," vyzýva.

Heger si myslí, že Rómovia čelia rôznym predsudkom, viackrát sú už vopred odsúdení na neúspech či odvrhnutí na okraj spoločnosti.

Premiér napomína, že s takýmto stavom sa nesmieme zmieriť, pretože nikto nemôže byť diskriminovaný za svoj pôvod. „Viera v ľudskosť mi dodáva silu. Aj pre pamiatku tých, ktorí zomreli v príšerných podmienkach koncentračných táborov, ale aj pre prítomnosť, ktorú máme v rukách," uzavrel premiér.

