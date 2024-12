Hnevajú vás nepresné predpovede počasia? Nový model to môže zmeniť. Dokáže simulovať počasie na celom svete.

Súčasné predpovede počasia majú na starosti niektoré z najvýkonnejších počítačov sveta.

Veľké prístroje spracovávajú milióny výpočtov na vyriešenie rovníc na predpovedanie teploty, vetra či zrážok.

Budúcnosť však môže vyzerať inak vďaka spolupráci odborníkov z University of Washington a Microsoft Research.

Rýchlosť je dôležitá

Zistili, že umelá inteligencia môže analyzovať počasie z minulosti na určenie toho, aké ľudí čaká, a to efektívnejšie a raz zrejme aj presnejšie v porovnaní so súčasnými technológiami.

Nový globálny model pracuje s údajmi o počasí za uplynulých 40 rokov a nie s podrobnými fyzikálnymi výpočtami. Dokáže simulovať počasie na celom svete oveľa rýchlejšie a takmer rovnako presne ako tradičné metódy.





Vedúci výskumu Jonathan Weyn vyhlásil, že strojové učenie sa pozerá na typické vzorce a rozpoznáva, ako sa väčšinou vyvíjajú. „Na základe toho, čo sa dialo za ostatných 40 rokov, rozhodne, čo sa stane,“ objasnil.





Nový model nie je taký presný ako súčasné techniky, no umelá inteligencia využíva 7000-krát menej výpočtového výkonu na vytvorenie predpovedí pre rovnaký počet bodov na Zemi.





Takéto zrýchlenie by umožnilo centrám spustiť viacero modelov s odlišnými počiatočnými podmienkami, vďaka čomu môžu pokryť celý rad možných očakávaných výsledkov súvisiacich s poveternostnými podmienkami.

Lepší efekt

Vedec Dale Durran vyhlásil, že tento prístup ponúka oveľa vyššiu efektivitu. „To je na ňom také dôležité. Je prísľubom, že vyriešime problém s predvídateľnosťou, keďže takýto model je dostatočne rýchly na pokrytie veľkého množstva súborov,“ povedal.





Weyn ozrejmil, že umelá inteligencia na rozdiel od fyzikálnych rovníc dokáže pracovať so vzťahmi medzi rôznymi premennými. „Môžeme si dovoliť použiť oveľa menej premenných a vytvoriť oveľa rýchlejší model,“ dodal.





Doterajšie testy boli úspešné, no model by potreboval viac detailných informácií, aby mohol byť konkurenciou súčasným metódam. Predstavuje však nádej pre budúce alternatívne vytváranie predpovedí počasia.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.