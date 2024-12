Heger očakáva od Sme rodina návrh na získanie finančných prostriedkov na obedy zadarmo, opäť zdôraznil nesúhlas so zavedením

11.2.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) očakáva, že hnutie Sme rodina príde s návrhom, z akých finančných prostriedkov chce vykryť náklady na školské obedy zadarmo. Povedal to sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.

Zdôraznil, že s návrhom na opätovné zavedenie obedov zadarmo z dielne Sme rodina nesúhlasil, pretože toto opatrenie nie je kryté v rozpočte. Poslanci podľa neho išli sami proti tomu, čo predtým schválili v štátnom rozpočte, keďže teraz navyšujú schválené výdavky. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár avizoval, že navrhnú osobitný bankový odvod. Heger reagoval, že s tým súhlasiť nebude.

Bankový odvod

Pripomenul, že v roku 2020 podpísal ako minister financií so Slovenskou bankovou asociáciou memorandum o porozumení, ktoré ukotvilo zavedenie novej schémy namiesto bankového odvodu. Štát dostal od bánk miliardu eur pre Rozvojový fond Slovenska.

Časť z týchto peňazí už bolo použitých, napríklad na investíciu automobilky Volvo pri Košiciach. Na margo toho, že jeho stranícky šéf Igor Matovič (OĽaNO) obedy zadarmo podporoval a on s nimi nesúhlasí, odpovedal, že to, že sú v jednej strane, neznamená, že musia mať na všetko rovnaký názor.

Premiér nechcel bližšie konkretizovať, kde vidí svoju politickú budúcnosť a reagoval, že všetko povie v pravý čas. Teraz sa chce sústrediť na prácu predsedu vlády a na Plán obnovy. Vyzdvihol, že sa ide vybudovať 12-tisíc miest pre deti v materských školách a od roku 2025 by už malo byť už v škôlkach miesto pre každé dieťa vo veku od troch rokov.

Dodal, že infláciu sa podarilo zraziť pod desať percent a rast reálnych miezd začne predbiehať infláciu. „Intervenciou sa nám podarilo, že občania budú zarábať viac,“ podčiarkol Heger.

Korektné vzťahy

K výroku povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera, ktorý vyvolal tento týždeň vlnu diskusií, sa nechcel vyjadrovať. Podľa neho už bolo povedané všetko a pokladá to za uzavretú vec. Minister má naďalej jeho dôveru. Zdôraznil, že vzťahy s Maďarskom sú korektné, profesionálne a dobré.

„Chcem upokojiť všetkých občanov, že vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou sú veľmi dobré, čo potvrdzuje aj niekoľko mojich rozhovorov s Viktorom Orbánom počas posledného samitu, kde sme sa tejto témy ani raz nedotkli,“ doplnil Heger. Rastislav Káčer v diskusnej relácii televízie Markíza odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko.

„Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslí si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ povedal Káčer.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu