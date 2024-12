Gröhling je rád, že Hegerova vláda padla, spokojní sú podľa neho mnohí. Šipoš vníma SaS ako politických gymnastov

5.2.2023 (Webnoviny.sk) - Podpredseda strany Sloboda a solidarita (SaS) a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling je rád, že padla táto vláda.

„Som rád, že sme urobili tento krok," povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Koniec marazmu

Občania si podľa neho priali koniec marazmu a mnohí politici sú podľa neho tiež spokojní s riešením, a to napriek tomu, že to nevyslovia nahlas.

Strana SaS už v lete zadefinovala, čo je jej cieľom, no v septembri pochopili, že to nie je len o Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ale aj o vláde ako takej.

Gröhling si nemyslí, že verejnosť treba zaťažovať tým, kto aký termín predčasných volieb navrhol, za podstatné považuje, že došlo k dohode. SaS podporila septembrový termín volieb.

Možnosti boli tri

OĽaNO chcelo, aby táto vláda riadne dovládla do konca, tvrdí predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš.





Uviedol, že mali tri možnosti, a to neísť do predčasných volieb a pokračovať do riadneho termínu s úradníckou vládou, mať predčasné voľby v prvom polroku, a napokon kompromisný 30. september.

Šipošovi bolo osobne jedno, kedy by boli, podstatné pre neho bolo, aby došlo k dohode. Stranu SaS vníma ako politických gymnastov. Narážal tým na viaceré politické kroky SaS, ktoré označil ako "saltá".

Pomoc rodinám

Predseda hnutia Matovič je zo Šipošovho pohľadu človek, ktorý reaguje, keď mu niekto robí zle. Keď do neho niekto stále rýpe, Matovič je taká povaha, že to na rovinu povie.

Pravda je podľa poslanca Šipoša tá, že návrh OĽaNO na 200 eur mesačne na deti a pomoc rodinám bola kameňom úrazu pre SaS, ktorý viedol k ultimátu o odchode z vlády.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu