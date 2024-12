Grécki hasiči stále bojujú s požiarmi na severovýchode krajiny i na okraji Atén, evakuovať museli aj nemocnicu

24.8.2023 (SITA.sk) - Hasiči bojujú so silným vetrom a horúcim a suchým počasím, zatiaľ čo sa snažia skrotiť viacero požiarov, ktoré už niekoľko dní horia na severovýchode Grécka a na okraji hlavného mesta.

Požiare si za posledný týždeň vyžiadali 20 mŕtvych. Osemnásť z nich vrátane dvoch chlapcov vo veku 10 až 15 rokov sú pravdepodobne migranti, ktorí zrejme prekročili neďalekú hranicu s Tureckom. Ich telá našli hasiči pri chatrči v spálenej lesnej oblasti na severovýchode Grécka. Pri boji s plameňmi utrpelo zranenia aj 60 hasičov.

Práca podpaľovačov?

Niektoré požiare v okolí Atén majú pritom podľa ministra pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilisa Kikiliasa na svedomí podpaľači. V oblasti Avlony na severnom úpätí hory Parnitha neďaleko gréckeho hlavného mesta bolo podľa neho vo štvrtok v priebehu štyroch hodín založených deväť požiarov.

S početnými požiarmi v celom Grécku bojujú desiatky hasiacich lietadiel a vrtuľníkov, vrátane strojov z iných európskych krajín, a stovky pozemných jednotiek.

Vyše 700 kilometrov štvorcových v plameňoch

Na severovýchode krajiny už šiesty deň horí rozsiahly požiar v oblasti mesta Alexandrupoli, ktorý si vynútil viaceré evakuácie, vrátane nemocnice. Podľa európskej služby Copernicus požiar pri Alexandrupoli do stredy spálil viac ako 723 kilometrov štvorcových, čo z neho robí jeden z najväčších požiarov na európskom území za niekoľko rokov.

Rozsiahly požiar na predmestí Atén, ktorý v stredu zničil domy na úpätí hory Parnitha, sa prehnal cez zalesnené svahy hory a ohrozoval srdce národného parku, ktorý je jednou z posledných zalesnených oblastí v blízkosti gréckeho hlavného mesta. V noci na štvrtok vydali príkazy na evakuáciu niekoľkých odľahlých predmestí a na možnú evakuáciu majú byť pripravené aj ďalšie štvrte.

Inde v Európe sa podľa úradov podarilo dostať pod kontrolu požiare na Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch, v severozápadnom Turecku pri hraniciach s Gréckom, v Portugalsku i Taliansku, dodáva agentúra AP.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

