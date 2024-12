Finančná správa počas leta odhalila vyše 700 balení pašovaných cigariet, informuje Stanica colného úradu Bratislava

25.8.2023 (SITA.sk) - Príslušníci finančnej správy zo Stanice Colného úradu (SCÚ) Bratislava zaznamenali počas letných mesiacov 11 záchytov tabaku a tabakových výrobkov a šesť prípadov zaistenia spotrebiteľských balení liehu.

Takmer 15000 kusov cigariet

Ako informuje hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková, v troch prípadoch riešili podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo našli s pomocou služobného psa pri kontrole vozidla aj ukrytú strelnú zbraň.

Príslušníci finančnej správy zo SCÚ Bratislava pri pravidelných kontrolných akciách tovaru vstupujúceho na naše územie objavili cestujúcim vo vozidlách celkom 14 480 kusov cigariet. To predstavuje 724 spotrebiteľských balení.

„Tie zostali v rukách colníkov, pretože neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo cestujúci prekročil zákonný limit na ich prevoz,“ priblížila Adamčíková a tým, že únik na spotrebnej dani bol v týchto 11 prípadoch vyčíslený na viac ako dvetisíc eur.

Spotrebiteľské balenia liehu

V šiestich prípadoch museli bratislavskí príslušníci zaistiť 200 spotrebiteľských balení liehu. Fľaše rôzneho druhu alkoholu ako vodka, koňak či brandy v celkovom množstve 135,5 litra zadržali vodičom z Rumunska, Moldavska či Ukrajiny. Aj v týchto prípadoch išlo o fľaše s neplatnou kontrolnou známkou či o prekročenie limitov na dovoz do krajiny EÚ.

„Podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva riešili trikrát, pričom spolu zaistili 192 kusov tovaru rôznych svetových značiek – Nike, Adidas, Puma, Chanel, Hugo Boss, Armani a iné,“ dodala Adamčíková.

Ukrytá strelná zbraň

Na hraničnom priechode Čunovo zastavila hliadka koncom júla aj osobné vozidlo s maďarským evidenčným číslom. Vodičom kontrolovaného automobilu bol 30-ročný Ukrajinec.

„Pri prehliadke bol do akcie nasadený aj služobný pes vycvičený na vyhľadávanie zbraní, ktorý označil priestor pod sedadlom vodiča,“ uviedla Adamčíková s tým, že pod sedadlom bola ukrytá krátka strelná zbraň.

„Išlo o prvý prípad nájdenia zbrane za asistencie psa, ktorého má finančná správa na tento typ práce zatiaľ ako jediného,“ doplnila.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu