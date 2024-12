Finančná podpora štátu pre zariadenia sociálnych služieb sa má zvýšiť, počíta sa aj s valorizáciou

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná podpora štátu na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach krízovej intervencie by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o sociálnych službách, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania.

Rezort chce tiež zaviesť valorizáciu výšky tejto finančnej podpory na príslušný kalendárny rok nariadením vlády. V súvislosti so zavádzaním informačného systému sociálnych služieb sa má zmeniť doterajší register poskytovateľov sociálnych služieb na register sociálnych služieb, v ktorom bude vyšší územný celok viesť každú sociálnu službu príslušného druhu a formy podľa miesta jej poskytovania.

Týmto krokom sa má zabezpečiť efektívnosť a zrozumiteľnosť vedenia tohto registra pre občana. Samotný návrh novely zákona by mal rezort práce dať na pripomienkovanie v júli alebo auguste tohto roka.

Viac transparentnosti

V záujme transparentnosti smerovania finančnej podpory spolufinancovania sociálnych služieb sa má zmeniť žiadateľ o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu z príslušnej obce priamo na konkrétneho verejného poskytovateľa sociálnej služby.

Pripravovaná novela zákona má tiež stransparentniť vznik povinnosti obce a vyššieho územného celku poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky podľa zákona.

„Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť na rovnakom základe prístup fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu, k spolufinancovaniu sociálnej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Aktuálny register je neprehľadný

Aktuálna výška štátneho finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby poskytovaného zariadeniam sociálnych služieb krízovej intervencie sa podľa ministerstva s výnimkou finančného príspevku pre útulky nezvyšovala od roku 2012. Prevádzkové náklady týchto zariadení, ako sú náklady na mzdy, energie či nájomné, pritom medziročne rástli.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež upozorňuje na problémy so súčasným registrom poskytovateľov sociálnych služieb. Za pozitívum považuje to, že tento register, ktorý vedú jednotlivé vyššie územné celky, umožňuje registráciu konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby len na jednom mieste tejto registrácie.

„Pri výbere konkrétnej sociálnej služby príslušného druhu a formy tejto sociálnej služby je však pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, tento register neprehľadný," upozorňuje rezort.

