FIFA dala červenú modrým kartám, myšlienku zmietol zo stola prezident Gianni Infantino (video)

2.3.2024 (SITA.sk) - Modré karty nebudú súčasťou výbavy rozhodcov vo futbale na profesionálnej úrovni. Myšlienku napomínania modrou kartou, ktorá mala znamenať odchod hráča z trávnika na 10 minút a potom jeho opätovný návrat, zmietol zo stola prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.

Červená karta myšlienke modrých kariet

"Dovoľte krátke vysvetlenie - dávame červenú kartu myšlienke "modrých" kariet," povedal Infantino novinárom vo videoklipe zverejnenom na jeho účte na Instagrame. "Na elitnej úrovni sa nebudú používať žiadne modré karty. Táto téma pre nás neexistuje a FIFA je úplne proti modrým kartám," dodal šéf svetového futbalu.

Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá určuje pravidlá futbalu, plánovala predložiť návrh na zavedenie modrej karty vo futbale. Nasledovať malo vylúčenie na desať minút.

Hrozila väčšia defenzíva

Zaujímavosťou tejto karty malo byť to, že po dvoch modrých mala nasledovať červená karta tak, ako je to aj v prípade dvoch žltých kariet. Modrá karta sa mala do futbalu dostať postupne. Anglická Futbalová asociácia (FA) už nechala túto novinku dobrovoľne testovať vo svojich súťažiach.

Podľa FIFA sa však táto snaha stretla s nevôľou až posmechom. Tréneri klubov Premier League sa nazdávajú, že v prípade zavedenia modrých kariet by ich tímy začali hrať viac defenzívne a narušilo by to hernú koncepciu negatívnym spôsobom. Takzvané "sin bins", čiže menšie tresty boli na amatérskej úrovni v Anglicku zavedené už v ročníku 2019/2020, ale rovnako sa nestretli s pochopením.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu