Ficova vláda sa stáva hrobárom V4, podľa Korčoka ničí naše vzťahy s Českom a Poľskom (video)

6.3.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica deštruuje vzťahy s našimi najbližšími susedmi a stáva sa hrobárom Vyšehradskej štvorky (V4). Povedal to v stredu na tlačovej besede občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok.

Poukázal na to, že vláda zožala kritiku od českého premiéra Petra Fialu, ako aj od poľského premiéra Donalda Tuska.

V4 je v umelom spánku

„V súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine a postojom Maďarska sa V4 dostala do umelého spánku. Ale to, čo dnes robí Slovenská republika vo vzťahu k Ukrajine spôsobuje, že V4 sa dostáva do klinickej smrti. Preto od mojich kontaktov viem, že v Poľsku aj v Českej republike si kladú otázku, aký význam má ešte vyšehradská spolupráca," povedal Korčok.

Zdôraznil, že v zahraničnej politike platí základná poučka, že všetko sa začína v susedstve. Súčasná vláda deklarovala, že bude oživovať V4, no podľa Korčoka sa deje presný opak, naši susedia si kladú otázku, čo má znamenať tento hazard so zahraničnopolitickým postavením Slovenska a či to nebude mať vplyv aj na ich bezpečnosti.

Nazažil takú hanbu pre Slovensko

„Bol som 30 rokov v zahraničnej službe a nikdy som nezažil takú hanbu pre Slovenskú republiku, akej sme boli svedkami nedávno, keď na rokovanie premiérov V4 do Prahy prišiel slovenský premiér a bol vypískaný. To sú veci, ktoré sa v demokracii stávajú, ale ešte sa to nestalo v česko-slovenskej relácii," zdôraznil.

Odozvou na flirtovanie slovenskej vlády s Ruskom bude podľa neho ochladnutie vzťahov s Českom, Poľskom, ale aj našimi ďalšími spojencami.

„Pre občanov Slovenska je veľmi zlou správou, že my sa oberáme o spojencov. Nielen tým, ako útočíme na veľkých spojencov v EÚ a v NATO, ale aj trestuhodne pošliapavame vzťahy s Českom a Poľskom," podčiarkol Korčok.

Zrádzame jednotu EÚ

Kľúčové podľa neho preto bude, či do úradu prezidenta príde niekto, ktorý tento trend dokáže zastaviť, alebo len prevrhne loď zahraničnej politiky, ktorá je už aj tak naklonená.

Na záver Korčok dodal, že zahraničná politika vlády rozhodne nie je suverénna, ako Fico rád deklaruje, ale suverénne najviac škodí postaveniu Slovenskej republiky. Jej výsledkom je deštrukcia vzťahov so susedmi, pálenie mostov so spojencami a na druhej strane objímanie sa s agresorom.

„Zrádzame jednotu tej Európskej únie – tej únie, o ktorej predseda vlády hovorí, že chce, aby bola silnejšia," skonštatoval Korčok.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu