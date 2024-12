Fico chce stavať na Slovensku nový obrovský jadrový blok. Odkiaľ by na to štát zobral peniaze však nevie

Premiér Robert Fico by chcel na Slovensku postaviť nový obrovský jadrový blok s výkonom nad tisíc megawattov. Nový jadrový blok by mohol podľa neho vyrásť napríklad v Jaslovských Bohuniciach.

„Toto keby sa nám podarilo, tak potom ten problém, ktorý nám vzniká s obrovským tlakom na dostatok elektriny, by sme mohli bez akýchkoľvek ťažkostí vyriešiť. Bude to ťažké a náročné. Toto rozhodnutie však musí urobiť naša vláda,“ povedal po štvrtkovom rokovaní vlády v Košiciach Fico.

Predseda slovenskej vlády zatiaľ nevedel konkretizovať odkiaľ by štát na takýto jadrový projekt zohnal peniaze. „Musíme nájsť financovanie. To budú desiatky miliárd eur, ale je to pre Slovensko dôležité,“ konštatoval Fico.





Slovensko vlani vyrobilo z jadra najviac elektriny v histórii, pomohlo spustenie tretieho mochovského bloku

Slovensko prepísalo svoje historické údaje vo výrobe elektriny. V minulom roku sme vyrobili najviac elektriny z jadra.





Päť jadrových blokov, tri v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach, vyrobilo vlani 18 344 gigawatthodín elektriny. Do siete dodali takmer 16 967 gigawatthodín elektriny. Je to viac, než v roku 2006, keď boli v prevádzke aj dva bloky staršej bohunickej jadrovej elektrárne V1.

Pomohol tretí mochovský blok

„Medziročný rast výroby jadrových elektrární ide na vrub tretieho bloku v Mochovciach, vďaka ktorému majú slovenské domácnosti elektrickú energiu za predvídateľných a mimoriadne výhodných podmienok,“ informovali Slovenské elektrárne, ktoré jadrové bloky prevádzkujú.

Slovenské elektrárne v minulom roku vyrobili 21 659 gigawatthodín elektriny a po odrátaní vlastnej spotreby dodali do siete 19 570 gigawatthodín.





„Výrobe pomohlo spustenie tretieho mochovského bloku, ale aj spoľahlivá prevádzka ostatných jadrových blokov či lepšie hydrometeorologické podmienky, priaznivé pre vodné elektrárne,“ okomentovali výrobu Slovenské elektrárne.

Vodnatý bol november a december

Práve vďaka týmto dvom bezemisným zdrojom, jadru a vode, najväčší výrobca elektriny na Slovensku až 96,5 % elektriny dodal bez emisií oxidu uhličitého.

Výrobe z vody vlani mimoriadne prialo počasie, najviac od roku 2010. V januári pritom energetici začínali s prázdnejšími nádržami, než obvykle, keďže rok 2022 bol suchý.





„Postupne sa ale do jari naplnili a skoro úplne plné zostali až do konca roka. Nadpriemerne vodnatý bol hlavne november a december, vtedy išla Vážska kaskáda v podstate naplno,“ dodali elektrárne. Vďaka vode Slovenské elektrárne dodali do siete skoro 1,9 terawatthodín elektriny. To je 9,68 % z celkovej dodávky.

Nováky utlmovali výrobu elektriny





Tepelné elektrárne v Novákoch a Vojanoch vlani vyrobili 904 gigawatthodín elektriny. Do siete išlo 708 gigawatthodín, čo je medziročný pokles o vyše 200 gigawatthodín.

„V Novákoch sme postupne utlmovali výrobu elektriny, v decembri sa odstavil najprv jeden blok, potom druhý. V decembri sme skončili aj s dodávkou tepla a definitívne sme odstavili aj fluidný kotol s oboma turbínami,“ dodali elektrárne.





Vo Vojanoch elektrárne nedokázali nájsť spoľahlivého dodávateľa tuhého druhotného paliva, ktoré by spĺňalo deklarované atribúty. Výroba z čierneho uhlia sa zasa neoplatila pre výrazne klesajúce ceny elektriny. Vojany tak vyrábali len na začiatku roka 2023 a potom zase od októbra do konca roka.

Prevádzkuje aj fotovoltické elektrárne

Približne 72 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární.





Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca v roku 2023 dodával až 96,5 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie.





Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, jednu tepelnú a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon na konci roka 2023 bol 4 349 megawattov.

