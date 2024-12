Facebook spúšťa novú funkciu, ako prví ju dostanú Američania

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Facebook umožní používateľom vypnúť politické reklamy. Informoval o tom šéf sociálnej siete Mark Zuckerberg. Používatelia Facebooku a Instagramu budú môcť vypnúť politickú reklamu po tom, ako sa im zobrazí, alebo ju môžu zablokovať v nastaveniach. Tí, ktorí si zablokujú reklamu, ju budú môcť tiež nahlásiť, ak sa im bude zobrazovať aj naďalej.

Funkciu primárne sprístupnia v USA

Novinku zavedú v stredu, pričom sa bude týkať reklám od kandidátov a organizácií súvisiacich s politikou, voľbami a sociálnymi otázkami.

Firma plánuje počas najbližších týždňov sprístupniť funkciu pre všetkých používateľov v USA a na jeseň by ju mohli začať využívať aj iné krajiny.

Zuckerberg tiež vyzval ľudí, ktorí sa ešte nezapísali ako voliči pred novembrovými prezidentskými voľbami, aby tak urobili včas.

"Verím, že Facebook má zodpovednosť nielen za to, aby zabránil potláčaniu voličov - ktoré sa neprimerane zameriava najmä na farebných ľudí, ale aj aktívne podporovať dobrú informovanosť voličov, registráciu a účasť," vyjadril sa Zuckerberg.

Facebook čelí kritike

V rámci tohto úsilia spustia na začiatku júla pre amerických používateľov aj novú službu - The Voting Information Center, ktorá poskytne informácie týkajúce sa volieb.

Firma bude zdieľať aj overené informácie od štátnych a miestnych úradov. Odhaduje pritom, že do volieb službu využije 160 miliónov Američanov.

Facebook už dlhšie čelí kritike za zobrazovanie politických správ s nepravdivými informáciami. Konkurenčná sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter zakázala politické reklamy vlani v októbri.

