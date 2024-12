Európsky parlament vyzýva štáty Únie, aby podporili Ukrajinu potrebnými zbraňami až do víťazstva

29.2.2024 (SITA.sk) - Európsky parlament vo štvrtok prijal rezolúciu, v ktorej vyzýva štáty Európskej únie, aby až "do víťazstva" podporili Ukrajinu zbraňami v potrebnom množstve.

Ako referuje oficiálny web europarlamentu, za prijatie rezolúcie hlasovala drvivá väčšina zákonodarcov - až 451. Proti bolo iba 46 poslancov a 49 sa zdržalo hlasovania.

Ukrajina musí vyhrať vojnu

Europoslanci v texte zdôrazňujú, že hlavným cieľom podpory Ukrajiny by malo byť pomôcť jej vyhrať vojnu, keďže iný výsledok by mohol mať vážne dôsledky, nakoľko iní autoritatívni vládcovia, ktorí uvažujú o použití sily na dosiahnutie svojich cieľov, by mohli byť ovplyvnení výsledkom na Ukrajine.

Zákonodarcovia zdôrazňujú, že na to, aby bolo víťazstvo Ukrajiny možné, by nemali existovať žiadne "vlastné obmedzenia" vojenskej pomoci pre Ukrajinu a Európsky parlament považuje za potrebné poskytnúť Kyjivu všetko potrebné na opätovné získanie kontroly nad všetkými okupovanými územiami.

Na tento účel vyzvali k väčším investíciám do európskeho obranného priemyslu a rýchlejšej produkcii, aby krajiny EÚ mohli Ukrajine poskytnúť všetko, čo potrebuje, a doplniť svoje zásoby.

Uvádzajú najmä rakety dlhého doletu Taurus a Storm Shadow/SCALP, delostrelectvo a muníciu preň, drony a prostriedky na boj s ruskými bezpilotnými lietadlami.

Výzva smeruje aj do USA

Krajiny EÚ a NATO požadujú poskytnutie aspoň 0,25 % svojho HDP ročne na vojenskú podporu Ukrajine.

Poslanci tiež poznamenávajú, že dodávka zbraní od európskych výrobcov pre potreby Ukrajiny by mala byť prioritou pred zmluvami s tretími krajinami.

Okrem toho vyzývajú Snemovňu reprezentantov USA, aby konečne prijala návrh s vojenskou pomocou pre Ukrajinu.

Uznesenie tiež vyzýva na vytvorenie spoľahlivého právneho mechanizmu na využívanie ruských aktív zmrazených v EÚ na obnovu Ukrajiny a pre obete vojny.

"Rusko musí byť povinné zaplatiť reparácie, ktoré mu boli uložené, aby sa zabezpečilo, že podstatným spôsobom prispeje k obnove Ukrajiny," uvádza sa v komuniké.

