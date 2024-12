Dotácie pre nájomné bytu môžu stúpnuť, dôvodom je nárast cien stavebných materiálov a práce

Pokračujúce zvyšovanie cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vplýva aj na výstavbu nájomných bytov. Ministerstvo dopravy SR preto pripravuje novelu vyhlášky o výške nákladov na obstaranie nájomného bytu s predpokladanou účinnosťou od 1. septembra 2023.

Nové, zvýšené limity

Na medzirezortné pripomienkovanie ju plánuje predložiť v júni. Ako rezort v piatok informoval, nové, zvýšené limity bude možné uplatniť pri žiadostiach podaných od roku 2024 a pri už zazmluvnených stavbách, kde žiadateľ preukáže zvýšenie cien stavebných materiálov, výrobkov a prác pred dokončením výstavby.

Napríklad, ak obec obstaráva nájomné byty s obnoviteľným zdrojom v budove, v súčasnosti je limit 1 390 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu, ten sa môže zmenou vyhlášky zvýšiť na 1 630 eur na štvorcový meter.

Pri preukázaných zvýšených obstarávacích nákladoch si samospráva bude môcť zabezpečiť dofinancovanie výstavby zvýšeným úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Medziročný nárast cien

Pri aktualizácii výšky obstarávacieho nákladu rezort dopravy vychádzal z indexu cien stavebných prác pre novú výstavbu a modernizáciu bytových budov za prvý štvrťrok 2023, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR.

„Podľa tohto indexu ceny medziročne vzrástli o 16,7 % v porovnaní prvého štvrťroka 2022 s rovnakým obdobím roka 2023. Ak by sme nekonali a nezvýšili dotáciu, niektoré projekty by sa nám asi ani nepodarilo zrealizovať,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.





„Zároveň zjednodušujeme mechanizmus stanovenia výšky obstarávacieho nákladu,“ dodala.





