Dopyt po pracovnej sile stúpa, šancu u zamestnávateľov majú aj netradiční kandidáti

Firmy na Slovensku plánujú ku koncu roka významné nábory zamestnancov, ktoré by mali byť najsilnejšie za posledné dva roky. Miera evidovanej nezamestnanosti však naznačuje, že uchádzačov nebudú davy.

Poľavenie požiadaviek na zamestnancov

Zamestnávatelia preto zmierňujú požiadavky a sú ochotní prijať aj kandidátov, ktorí predtým nepatrili k najžiadanejším – patria do vyšších vekových kategórií, nemajú vhodné zručnosti, sú z radov dlhodobo nezamestnaných alebo pochádzajú z marginalizovaných skupín. Upozorňuje na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Firmy majú v poslednom kvartáli v pláne najsilnejšie nábory zamestnancov od začiatku minulého roka. Podľa prezidentky APAS Zuzany Rumiz očakáva nárast počtu zamestnancov až 31 % slovenských zamestnávateľov.

„Čistý index trhu práce, očistený o sezónne výkyvy, je v rámci celého Slovenska na úrovni 15 %. To znamená, že zamestnávatelia vo všetkých regiónoch plánujú viac ľudí prijímať ako prepúšťať. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom narástol tento index o 5 percentuálnych bodov, medziročne až o 7 percentuálnych bodov,“ hovorí Rumiz.

Zaostávame v zamestnaní cudzincov

Podľa Róberta Čvapeka z APAS chcú v tomto období vo väčšej miere vytvárať nové pracovné miesta aj firmy, ktoré svoje náborové plány doteraz odkladali.

A to i napriek tomu, že ekonomika smeruje len k miernemu rastu a stále pretrváva vyššia miera nestability. Možnosti nášho pracovného trhu sú však takmer vyčerpané a v zamestnávaní cudzincov výrazne zaostávame. Čvapek vidí cestu aj v hľadaní doposiaľ nevyužitých rezerv na domácom trhu práce.





„Už terazsa to prejavuje v tom, že mnohí zamestnávatelia upúšťajú z požiadaviek napríklad na vzdelanie alebo na technické zručnosti. Taktiež sú ochotní prijať kandidátov, po ktorých by v minulosti až tak ochotne nesiahli,“ povedal.





Asi tretina zamestnávateľov je podľa neho teraz ochotnejšia zamestnať uchádzačov, ktorí sú starší alebo chcú výrazne zmeniť svoje pracovné zameranie.

Šancu majú aj bez pracovných skúseností

Približne štvrtina by prijala aj tých, ktorí nespĺňajú všetky požiadavky a technické zručnosti, alebo sú dlhodobo nezamestnaní. Pre týchto ľudí sa tak teraz otvára väčšia šanca vrátiť sa do pracovného procesu.





„Rád by som vyzdvihol aj fakt, že mnohí zamestnávatelia pracujú taktiež s marginalizovanými komunitami a dávajú šancu aj uchádzačom, ktorí nemajú žiadne pracovné skúsenosti či návyky,“ tvrdí.





S rastúcim nedostatkom zamestnancov musia zamestnávatelia hľadať ľudí aj vo vyšších vekových kategóriách. „Ak chcú starší ľudia zmeniť zamestnanie, majú veľkú šancu, že sa im to práve teraz podarí,“ hovorí Peter Uličný, ďalší z členov APAS, ktorý v tejto súvislosti upozorňuje aj na 1,4 milióna slovenských dôchodcov.





„Častokrát sú to ľudia s celoživotnými pracovnými skúsenosťami, ktorí sú ochotní a schopní naďalej sa angažovať. K návratu do práce pritom vedú seniorov nielen rastúce životné náklady, ale aj túžba zapojiť sa do diania. Ak zostávajú aktívni a angažovaní v práci, udržiavajú si sociálne kontakty, môže to prispieť aj k lepšej kvalite a dĺžke ich života,“ prízvukuje odborník.

