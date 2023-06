Donald Trump bude ako prvý prezident USA čeliť impeachmentu po ukončení funkcie

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer.

Impeachmentu čelí dvakrát

Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa uskutoční po tom, ako skončil v úrade. Snemovňa reprezentantov odsúhlasila impeachment 13. januára, pričom ku všetkým poslancom z Demokratickej strany sa pridali aj desiati republikáni.

Hlasovanie o impeachmente sa odohralo presne týždeň po tom, ako dav násilných podporovateľov vtrhol po Trumpovom prejave do sídla Kongresu, keď počítal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena. Nepokoje viedli k evakuácii členov Snemovne reprezentantov a Senátu. Udalosti si vyžiadali päť mŕtvych.

Potrebná podpora 17 republikánov

Na usvedčenie Trumpa je potrebná dvojtretinová väčšina v Senáte. Hoci demokrati majú túto komoru Kongresu tesne pod kontrolou, potrebujú na to podporu aspoň 17 republikánov. Niekoľko republikánov v Senáte naznačilo, že sú otvorení usvedčeniu, väčšina však spochybnila zákonnosť impeachmentu prezidenta po jeho odchode z funkcie alebo uviedla, že proces bude príliš rozdeľujúci.

Líder republikánov v Senáte Mitch McConnell predtým uviedol, že požiadal demokratov v Snemovni reprezentantov, aby pozdržali odoslanie ústavnej žaloby do Senátu do 28. januára. Ak by sa tak stalo, Trump by mal dva týždne, do 11. februára, na predloženie obhajoby v prípravnom konaní a začiatok debaty v tejto veci by bol niekedy v polovici februára.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?