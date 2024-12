Domácnosti by mali od nového roka platiť menej aj za elektrinu

Domácnostiam by mala po plyne zlacnieť aj elektrina. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už avizoval, že z vlastného podnetu začal cenové konanie, ktoré by malo priniesť od nového roku nižšie priemerné ceny za dodávku zemného plynu. Dodávatelia elektriny avizujú, že zlacnieť by mala aj elektrina.

„Tohtoročný vývoj cien elektriny na burze ovplyvnila pandémia koronavírusu COVID-19. Ceny komodity prepadli, najvýraznejšie ešte v polovici marca.

Keďže sa cena za dodávku elektriny pre slovenské domácnosti na rok 2021 počíta z ceny komodity za prvý polrok 2020, očakávame jej pokles v časti dodávky v priemere o 8 %,“ povedal pre agentúru SITA obchodný riaditeľ Východoslovenskej energetiky Miroslav Kulla.

Východisková cena elektriny

Do koncovej ceny však okrem ceny za dodávku vstupujú aj ďalšie regulované zložky, ktoré schvaľuje ÚRSO. „Preto dnes ešte nevieme povedať, aká bude koncová cena. Môžeme povedať, že ak by ďalšie zložky ceny ostali nezmenené, koncová cena elektriny by poklesla približne o 3 %,“ podotkol.





Východisková cena elektriny, ktorá vstupuje do regulačného vzorca, bola vlani 51,85 eura za megawatthodinu a teraz je na úrovni 46,11 eura za megawatthodinu. To predstavuje medziročný pokles o 11 %.





„Cena komodity však tvorí len časť finálnej ceny pre zákazníka, do jej tvorby vstupuje oveľa viac faktorov. Preto je v tejto chvíli predčasné robiť odhady, do akej miery sa pokles ceny na burze odzrkadlí v koncovej cene pre zákazníka regulovaného segmentu,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová.









Spoločnosť ZSE Energia v súčasnosti pripravuje cenový návrh. „V cenovom návrhu samozrejme pokles cien na burze zohľadníme,“ dodala Dobošová.

Pokles cien zemného plynu

Pokles cien elektriny pre domácnosti avizuje aj alternatívny dodávateľ energií, spoločnosť Magna Energia. Tej už regulačný úrad schválil nový cenový návrh, na základe ktorého by mali domácnosti od nového roka zaplatiť o takmer 10 eur menej za megawatthodinu odobranej elektriny.





„V porovnaní s týmto rokom, kedy odberatelia platia za jednu megawatthodinu necelých 60 eur, zlacnie elektrina pre domácnosti o viac ako 13 percent na 51,90 eura za megawatthodinu,“ dodal portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič.





Na burze pre pandémiu klesala i cena zemného plynu. Na rozdiel od elektriny, do vzorca pre koncovú cenu plynu vstupuje cena komodity za posledných 12 mesiacov.





„Aj tu však očakávame, že cena za dodávku zemného plynu poklesne v priemere o 21 %. A aj tu platí, že cena komodity tvorí len časť koncovej ceny zemného plynu pre zákazníkov, preto dnes nevieme povedať, aká bude koncová cena,“ uzavrel Kulla podľa ktorého, ak by ďalšie zložky ceny ostali nezmenené, koncová cena zemného plynu by poklesla približne o 12 %.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

