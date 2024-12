Doležalovo ministerstvo má riešenie vysokého rastu cien materiálov, k stavbám pristúpi individuálne

Ministerstvo dopravy a výstavby už má návrhy konkrétnych riešení v súvislosti s vysokým rastom cien stavebných materiálov a ich vplyvom na rozostavané a plánované dopravné stavby.

Podľa ministra Andreja Doležala (nom. Sme rodina) budú o nich ešte diskutovať v piatok s Úradom pre verejné obstarávanie a následne usmernia spoločnosti v rámci svojho rezortu, ako majú v takých prípadoch postupovať.

Každý nárok musí byť dobre zdokumentovaný

„Netreba od toho čakať, že príde univerzálne riešenie na navyšovanie cien. Potrebujeme ku každej stavbe pristupovať individuálne. Každý nárok musí byť veľmi dobre zdokumentovaný, ale musíme mať niečo, čo sa volá referencia, o čo sa oprieme pri posudzovaní rastu cien,“ povedal vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal.



Upozornil, že rast cien stavebných materiálov je bezprecedentný a spôsobili ho pandémia koronavírusu aj vojna na Ukrajine. Cena špecifických stavebných materiálov ako oceľ, železo, drevo a betóny podľa neho vyletela aj o 150 až 200 percent.

„Ideme zmeniť valorizačný vzorec tak, aby lepšie zohľadňoval rast cien konkrétnych komodít. To sa týka nových zmlúv,“ uviedol minister dopravy.



Horšie je to podľa neho s už uzatvorenými zmluvami so zhotoviteľmi stavieb, pretože tieto zmluvy častokrát vylučujú akékoľvek navyšovanie ceny. Valorizačný vzorec, podotkol rezortný šéf, je súčasťou zmluvných podmienok, tie umožňujú zhotoviteľovi za istých okolností navyšovať zmluvnú cenu. Historicky bol jeden valorizačný vzorec, pričom ten sa opieral o valorizáciu celkovej ceny.

Ceny stúpli o štvrtinu

„Valorizačný vzorec pre budúce verejné obstarávania musíme pripraviť veľmi rýchlo. Máme už rozbehnuté verejné obstarávania, medzi inými na druhú etapu obchvatu Prešova na R4, kde by sme mali nový valorizačný vzorec pridať.



A to preto, že sa nám môže stáť, že sa do tejto súťaže nikto neprihlási, lebo rast cien je tak dramatický, že zhotoviteľ si nevie naceniť v cene tak veľké nepredvídateľné riziko ako je budúci rast cien,“ dodal Doležal s tým, že valorizačný vzorec by ho mohol ochrániť pred rizikom rastu cien.

Ceny stavebných prác v marci 2022 oproti februáru vzrástli o 1 % a medziročne boli vyššie o 21,7 %. V priemere v prvom štvrťroku ceny stavebných prác v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 19 %, informoval Štatistický úrad SR. Ceny materiálov používaných v stavebníctve sa v marci oproti februáru zvýšili o 3,1 % a medziročne o 27,7 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov v odvetví stavebníctve podľa štatistikov medziročne vzrástli o 25,6 %.

Stavebníctvo potrebuje systémové zmeny, hrozí meškanie výstavby a zdraženie projektov

Pre nestabilnú situáciu na stavebnom trhu hrozí oneskorovanie výstavby oproti pôvodným plánom a súčasne zvýšenie objemu investícií do projektov. Môže za to medziročný rast cien stavebných materiálov v priemere o štvrtinu, pričom niektoré v porovnaní s obdobím pred pandémiou zdraželi až dvojnásobne, ako aj nedostatok či meškajúce dodávky materiálov.

Zároveň v domácom stavebníctve dlhodobo chýbajú pracovníci. Na problémy tohto odvetvia upozornila spoločnosť PlanRadar.

Tretina podnikateľov v stavebníctve považuje za významnú prekážku rastu produkcie sektora práve chýbajúcich zamestnancov a ďalších 17 percent nedostatok materiálu či zariadenia. Potvrdil to aktuálny prieskum Štatistického úradu SR.

Predraženie pre chyby

Stavebníctvo dlhodobo patrí k odvetviam, ktoré najviac odolávajú digitalizácii. Dôsledkom sú podľa uvedenej spoločnosti časté chyby a kolízie počas výstavby, s čím súvisí nízka produktivita práce a vyššia spotreba materiálu. Napokon až 30 % stavieb vyjde drahšie, než sa pôvodne plánovalo.

Expert PlanRadaru na digitalizáciu procesov pri stavebných a realitných projektoch Ivan Petráš tvrdí, že v súčasnom turbulentnom období treba hľadať jednoduché a efektívne riešenia na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti na trhu.

Systémová zmena

„Osobne som presvedčený, že dozrel čas na systémovú zmenu celého odvetvia, tým myslím digitalizáciu. Jej hlavným prínosom je vysoká kvalita dokončovaných stavieb a úspora času aj nákladov v priebehu ich realizácie. Prostredníctvom efektívnej komunikácie a plánovania sa znižuje chybovosť, teda sa nespotrebúva toľko materiálu,” hovorí Petráš.

Navyše stavby je podľa neho možné dokončiť bez zbytočného predlžovania, takže ľudská pracovná sila nie je potrebná dlhšie, než je nevyhnutné.

PlanRadar poskytuje softvérové riešenie pre stavebné a developerské spoločnosti, má sídlo vo Viedni a zastúpenie aj v Česku a na Slovensku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.