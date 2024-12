Dôchodky sa mimoriadne zvýšia, niekomu o 50 a niekomu o 150 eur (komentár)

Parlament v utorok drvivou väčšinou schválil mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Všetci dôchodcovia si prilepšia o 10,6 percenta.

V priemere tak každý mesiac dostanú o 61 eur viac.

Pre viac ako milión a 400-tisíc dôchodcov je to určite potešujúca správa, lebo všetci vidia, že inflácia je ešte stále vysoká a jej výraznejší pokles v blízkej budúcnosti nemožno očakávať.

Ide o predvolebnú kortešačku?

Otázkou je, prečo sa tento zákon schválil iba teraz, pár mesiacov pred voľbami. Ešte začiatkom augusta minulého roku som písal o potrebe niečo urobiť s príjmami dôchodcov.





Inflácia bola v plnom prúde a muselo sa čakať až na začiatok roka, aby sa dôchodky zvýšili. Vtedy však ešte nepadla vláda Eduarda Hegera a nevedelo sa, či voľby budú skôr ako v roku 2024. Veľmi mi to teda „smrdí“ predvolebnou kortešačkou, lebo si treba na svoju stranu získať najstarších voličov.

Potvrdzujú to aj reakcie niektorých strán privlastniť si zásluhy za zvýšenie penzií. Strana Hlas-SD, ktorej člen tento návrh do parlamentu podal samozrejme počíta, že voliči pochopia jej sociálno-demokratickú orientáciu a preto by sociálne ohrození občania mali do volebnej urny hodiť lístoček s názvom tejto strany.





Na druhej strane je hnutie Sme Rodina, ktoré celé štyri roky vykrikuje, že myslí predovšetkým na tých s najmenšími príjmami. A preto kollárovci nechcú prenechať slávu niekomu inému a údajne bez ich pozmeňujúceho návrhu by zákon neprešiel. Čakám, či si ešte niekto pripíše zásluhy za zvýšenie dôchodkov.

Päťdesiat aj 150 eur

Ako som už povedal, nie som proti schválenému návrhu. Navýšenie bude vraj v priemere 61 eur, ale pozrime sa na to z iného uhla.

Obrovský počet ľudí sa takéhoto zvýšenia nedočká, lebo ich penzie sa pohybujú pod úrovňou priemerného, ktorý je 576 eur. Počet starobných a predčasných starobných dôchodcov s dôchodkovým príjmom pod sumou 423 eur predstavoval k 31. decembru 2022 približne 310-tisíc osôb.





Znamená to, že niekto si polepší o necelých 50 eur a niekto, ako môj sused, o viac ako 150. Otázkou je, či je to spravodlivé. Nemala by sociálne orientovaná strana, ako je Hlas-SD rozmýšľať aj nad tým, ako pomôcť tým najchudobnejším?





Neviem, čo to urobí s hlasmi voličov, ale na Slovensku si podľa mňa ľudia myslia, že im niečo dáva štát a nepozerá sa na zásluhy niektorej zo strán. Dôležitejšie je, kto a ako sa na mítingoch vykričí a kto im viac sľúbi.

Čo to urobí s rozpočtom?





Samozrejme tak ako pred každými voľbami strany nerozmýšľajú nad dopadmi na štátny rozpočet. Každý chce dať čo najviac a tak si prilákať ľudí na svoju stranu.

Ale čo po voľbách? Nová vláda samozrejme bude nadávať, že mu tá predošlá nechala prázdnu „špajzu“ a preto si treba uťahovať opasky.





Hlas-SD a Sme rodina sa teraz hrdia, že rozdali stovky miliónov eur, ale ak sa náhodou po voľbách dostanú k moci, neverím, že by si priznali vlastný podiel viny na prázdnej štátnej pokladnici.

Osobitný prípad je bývalý premiér Igor Matovič. Podľa neho premiér a minister financií mali v utorok pred parlamentom „stepovať“ a strážiť verejné financie, lebo poslanci rokovali o nákladných opatreniach. Treba pripomenúť, že aj ďakujúc jeho hlasu sa schválili opatrenia, ktoré budú stáť štátnu pokladnicu asi 600 miliónov eur.





Ako som už na začiatku povedal, nie som proti mimoriadnej valorizácii dôchodkov, len je otázkou, prečo sa to schválilo iba teraz a takýmto spôsobom.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.