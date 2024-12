Dobrovoľní hasiči získali z ministerstva vnútra desaťtisíce eur, peniaze pôjdu na školenia a kurzy

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra podporilo finančnými dotáciami fungovanie dobrovoľných hasičských zborov. Ako vyplýva zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, 70 200 eur dostane združenie Dobrovoľná požiarna ochrana SR (DPO SR) na zabezpečenie odbornej prípravy dobrovoľných hasičov a školení a metodicko-inštruktážnych kurzov na odbornej škole DPO SR v Martine.

Ďalších 35 000 eur dostane DPO SR na refundáciu využitých pohonných hmôt a úrazové poistenie svojich členov pri zásahoch a mimoriadnych udalostiach. Dobrovoľní hasiči tiež získajú 22 000 eur na vydanie publikácie k 100. výročiu založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Poskytnuté financie by dobrovoľní hasiči mali využiť do konca tohto roku.

Zásahová činnosť a technická pomoc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je občianske združenie, ktorého cieľom je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR.

Združenie sa zameriava na zásahovú činnosť a technickú pomoc, ale aj na protipožiarnu prevenciu a výchovu pri predchádzaní požiarom, odbornú prípravu, školenia, výcvik a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, výchovu detí a mládeže, civilnú ochranu obyvateľstva, verejno-prospešnú a kultúrnu činnosť a na zveľaďovanie dedičstva a histórie požiarnej ochrany.

Desaťtisíce členov

Základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR je dobrovoľný hasičský zbor. Na Slovensku je podľa internetovej stránky DPO SR 2 357 takýchto zborov s približne 90-tisíc členmi.

Ministerstvo vnútra dobrovoľným hasičským združeniam okrem finančných dotácií poskytuje aj prebytočnú techniku, prípadne vynovuje tú, ktorou už združenia disponujú.

Viac k téme: Dobrovoľní hasiči, dotácie

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu