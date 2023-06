Do Hlasu vstupuje Kaliňák zo ZMOS-u a Pellegrini sľubuje vládu neuzatvorenú v bratislavských palácoch (video)

17.3.2023 (SITA.sk) - Do strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vstupuje Michal Kaliňák, ktorý doteraz zastával post ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). V Hlase-SD bude pôsobiť ako expert na samosprávy.

Jeho vstup do strany oznámil predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na regionálnom kongrese v Banskej Bystrici.

Ako uviedol na tlačovej konferencii, v troch nasledujúcich volebných obdobiach sa bude Hlas-SD snažiť odstrániť zásadné regionálne rozdiely.

Kaliňák má riešenia

Chcú predstaviť program, ktorý prinesie riešenia. „Neexistuje, aby v 21. storočí boli na Slovensku obce, kde nie je vodovod, čističky odpadových vôd a kanalizácia, kde nie je dostatočne dobrý mobilný signál a pokrytie internetom," povedal Pellegrini.

Michal Kaliňák je podľa jeho slov tým najpovolanejším na problémy slovenských samospráv, pretože v tejto oblasti profesionálne pôsobil 20 rokov. Podotkol, že spolupráca s Kaliňákom sa začala už počas regionálnych volieb, keď kandidoval na župana v Prešovskom kraji.





„Mám riešenia, či už ide o oblasť kvalitného a dostupného zdravotníctva a sociálnych služieb, moderného vzdelávania a kvality života, reálneho a funkčného financovania samosprávy, ako aj jej modernizácie, ktoré budeme postupne predstavovať," povedal Kaliňák.

Vzťah medzi štátom a samosprávou

Pellegrini predstavil aj spoločné vyhlásenie kongresu Hlas miest, obcí a samosprávnych krajov Slovenska, v ktorom sa konštatuje, že účastníci kongresu a zvolení predstavitelia slovenských obcí, miest a žúp sa hlásia k celospoločenskej dohode strany Hlas-SD Spájame sa s ľuďmi.





Uznávajú potrebu nového vzťahu medzi štátom a samosprávou, ktorý musí byť založený na vzájomnej úcte, rešpekte a vedomí spoločnej zodpovednosti za lepší život ľudí na Slovensku. Hlas-SD sa zaviazal, že rozvoj slovenských regiónov bude jeho programovou prioritou. V prípade vstupu do vlády bude slovenské obce, mestá a kraje považovať za partnera a bude rešpektovať ich oprávnené požiadavky. Vo svojej politike bude presadzovať princípy decentralizácie, solidarity a subsidiarity.

„Hlas-SD sa zaväzuje, že ak bude kľúčovou politickou silou pri vytváraní novej vlády, absolvuje nová vláda počas štyroch rokov výjazdové zasadnutie v každom jednom okrese, aby mohla počúvať priamo hlas ľudí a neuzatvárala sa do pancierovaných limuzín, bratislavských palácov či bruselských kancelárií," uvádza sa vo vyhlásení.

