Dáta bez pátosu porovnali šírenie Alfa a Delta variantu v Británii. Vypočítali tiež, kedy Britov dobehneme

Štáty, v ktorých sa variant Delta ešte naplno nepresadil, sa pripravujú na najhoršie. O tom, že sa je čoho obávať, nie je pochýb. Dokazuje to aj najnovšie porovnanie diania v Spojenom kráľovstve, ktoré pripravili analytici stránky Dáta bez pátosu.

Matematici sa pozorne pozreli na to, ako to vyzeralo v čase, keď sa vo Veľkej Británii presadil variant Alfa. Ten je momentálne ešte stále dominantným kmeňom aj na Slovensku. Pozreli sa tiež na to, ako to vyzerá v posledných týždňoch.

Ukazuje sa, že Delta spôsobuje naozaj až nečakane silnú vlnu pandémie v tejto ostrovnej krajine. Rast nových prípadov je prudký, čo potvrdzuje, že Delta variant je zatiaľ najinfekčnejší kmeň, s akým sme sa doteraz stretli.





Porovnanie analytikov však ukazuje aj to, že vďaka očkovaniu nie je v nemocnici toľko pacientov a úrady neevidujú toľko mŕtvych, ako tomu bolo pri nástupe variantu Alfa. Na Slovensku však máme nižšiu zaočkovanosť, preto by sme mali byť opatrní.

Alfa verzus Delta

Dáta bez pátosu porovnávali tri základné parametre v období 59 dní po nástupe variantov v Spojenom kráľovstve. Zamerali sa na počet nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, počet hospitalizovaných pacientov a úmrtia.

„Dnes sa Británia dostala na 28-tisíc prípadov, stále pod 300 príjmov do nemocníc, v nemocniciach je menej ako 1 800 pacientov a v priemere 14 úmrtí denne,“ uvádzajú matematici na sociálnej sieti.





Čo sa týka Alfra variantu, v porovnateľnom období vlani v októbri Briti evidovali 18-tisíc prípadov denne, no do nemocníc brali tisíc pacientov denne a hlásili 100 úmrtí denne.





Jednoznačnou odpoveďou, prečo nie je v nemocniciach a na cintorínoch viac ľudí, keď je nových prípadov omnoho viac, je očkovanie. Briti prekročili hranicu 40 percent zaočkovaných oboma dávkami, respektíve 66 percent aspoň jednou dávkou.

19. augusta

Podľa analytikov sa v súvislosti s novými prípadmi Slovensko dostane do podobného stavu, v akom sa aktuálne nachádza Veľká Británia, približne 19. augusta. Na konci júla však budeme mať oboma dávkami zaočkovaných iba 33 percent obyvateľov.

Dáta bez pátosu sa však na situáciu pozerajú optimisticky: „Nakoľko prichádza jednodávkový Janssen, môžeme sa 19. augusta dostať na Britských 40 percent.“ Tempo očkovania by však muselo vytrvať na aktuálnych hodnotách alebo sa zvyšovať.





Na základe tohto odhadu matematici tiež predpokladajú, že vďaka vyššej premorenosti v druhej vlne a vďaka menšiemu počtu seniorov u nás by sme mohli mať v polovici augusta dva až štyritisíc prípadov denne.





Hospitalizácie by sa pohybovali na úrovni 50 až 100 ľudí denne, pričom v nemocniciach by ležalo okolo 1 000 pacientov. Denne tiež očakávajú päť až 15 úmrtí na dôsledky ochorenia COVID-19.

COVID automat

Podľa Dát bez pátosu už v lete uvidíme opätovnú zmenu k horšiemu, čo sa týka „zafarbenia“ okresov, najprv na ružovú a potom na červenú farbu: „Koncom leta bude v zelenej len pár výnimiek, ružová bude farba leta.“

Analytici pripomínajú, že v „červenej“ farbe sú opatrenia nastavené tak, že predávať sa môže len cez okienko, kúpaliská sú zatvorené a nemôžu sa uskutočňovať žiadne hromadné podujatia.





„Je to pri incidencii 150 za sedem dní na 100-tisíc. Pre Myjavu je to denne deväť prípadov a pre Čadcu devätnásť,“ vypočítali matematici. Podľa nášho COVID automatu by v červenej farbe bola Británia, konkrétne Wembley, už začiatkom júna.





Aj preto odporúčajú opätovne prehodnotiť COVID automat a začať sa pozerať na variant Delta ako na kmeň vírusu, ktorý môže veľmi jednoducho spôsobiť vznik hyper-ohniska nových nákaz.

Stratégia testovania

„Príchod tretej vlny nebude dlho trvať. Dnes má medzitýždňový rast už 22 krajín Európy zo 47. Áno, sú tam aj všetci trpaslíci, ale sú tam aj väčšie krajiny. Rast je 30 až 100 percent za týždeň a väčšinou zrýchľuje,“ upozorňujú Dáta bez pátosu.

Podľa analytikov by sme potrebovali lepšie nastaviť aj stratégiu testovania. Slovensko podľa nich netestuje ani tak ako Česko, kde sa robí 35-tisíc testov denne, u nás robíme menej ako päťtisíc denne. Aj keď je nás o polovicu menej, je to veľmi málo.





„Pred druhou vlnou sme nevedeli nastaviť ventilátory, pred treťou vlnou nevieme nastaviť kapacity PCR testov, zadarmo, samozrejme,“ kritizujú matematici zároveň rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR spoplatniť testy na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2.

Motivácia

V rámci v stredu predstavenej novej testovacej stratégie majú na testy zadarmo nárok už len deti, ktoré cez leto potrebujú test do tábora a ľudia, u ktorých je medicínsky predpoklad testu, ako aj tí, ktorí boli v kontakte s pozitívnym človekom.





Rezort sa tak podľa vlastných slov snaží motivovať Slovákov k zaočkovaniu sa. Dáta bez pátosu si myslia, že aj bez tejto taktiky by sa Čakáreň na pridelenie termínu očkovania tak skoro nevyprázdnila.





„Na termín čaká vyše 50-tisíc ľudí. A porastie to. Väčšina odbornej obce už od mája rozpráva o prázdnej čakárni. Nehrozí,“ uzatvárajú na koniec. Či však ľudí podľa nich naozaj motivuje iba príchod tretej vlny a opätovné obavy o zdravie a život, neuviedli.

