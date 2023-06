Čína vyzýva štáty na spravodlivý prístup k spoločnostiam a zabezpečeniu nediskriminačného prostredia

Čína v piatok vyzvala vlády v iných krajinách, aby sa k jej firmám správali spravodlivo. Jej výzva prišla po tom, čo sa Spojené kráľovstvo a Nový Zéland pridali k štátom, ktoré obmedzili používanie populárnej videoaplikácie TikTok z dôvodov kybernetickej bezpečnosti.

Vlády sa totiž obávajú, že čínska materská firma TikToku ByteDance by mohla údaje o používateľoch, napríklad históriu prehliadania, zdieľať s čínskou vládou.

„Vyzývame dotknuté krajiny, aby uznali objektívne skutočnosti, efektívne rešpektovali trhovú ekonomiku a zabezpečili nediskriminačné prostredie,“ pre všetky spoločnosti, vyjadril sa hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Wang Wen-pin.

Na Novom Zélande, kde krok oznámili v piatok, nesmú používať TikTok na svojich telefónoch zamestnanci a poslanci parlamentu. Spojené kráľovstvo vo štvrtok oznámilo zákaz platformy na všetkých vládnych telefónoch.



Americká vláda minulý mesiac prikázala, aby zamestnanci federálnych úradov vymazali TikTok zo všetkých vládnych mobilných zariadení. Americký Kongres, Biely dom, armáda USA a viac ako polovica amerických štátov túto aplikáciu zakázali už skôr. Európska únia, Belgicko a ďalšie krajiny tiež dočasne zakázali používanie TikToku v služobných telefónoch.

TikTok je jedným z predmetov konfliktov medzi Čínou a inými vládami v súvislosti s technológiami a bezpečnosťou. India zakázala nielen TikTok, ale aj desiatky ďalších čínskych aplikácií z dôvodov bezpečnosti a ochrany súkromia.





Spojené štáty tiež uvalili obmedzenia na prístup čínskych spoločností k procesorovým čipom a iným technológiám z dôvodov bezpečnosti a ľudských práv.

Čínska vláda, po správe novín The Wall Street Journal, že americké úrady zvažujú zákaz, ak ByteDance spoločnosť nepredá, obvinila Washington zo šírenia nepravdivých informácií o TikToku.





Čína už dlho blokuje zahraničné platformy sociálnych médií a komunikačné aplikácie, okrem iných YouTube, Twitter, Facebook alebo Instagram. Blokuje aj TikTok, ktorý má čínsku verziu Tou-jin, ale obsah je iný.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?