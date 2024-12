Ciele v Killingtone sú najvyššie, povedala Vlhová pred súťažným víkendom v USA

23.11.2023 (SITA.sk) - Po úspešnom vstupe do sezóny Svetového pohára 2023/2024 v zjazdovom lyžovaní čakajú na elitnú slovenskú reprezentantku Petra Vlhovú štarty v zámorí.

Počas najbližšieho víkendu absolvuje obrovský slalom a slalom v americkom Killingtone, prvý decembrový víkend bude patriť dvom obrovským slalomom v kanadskom stredisku Tremblant.

Ako vo štvrtok informovala 28-ročná Liptáčka počas online tlačovej konferencie, do Killingtonu pricestovala v stredu. Pred sebou má ešte tréningy a v sobotu boj o body v "obráku". V nedeľu príde na rad slalom.

Ísť na istotu sa nevypláca

Nový ročník začala Vlhová tretím miestom v obrovskom slalome v rakúskom Söldene na ľadovci Rettenbach a nasledovali dva vynikajúce súťažné dni vo fínskom Levi. Prvý z nich pretavila na suverénny slalomový triumf, v druhom mala v 2. kole veľký náskok, no o triumf ju pripravil "špicar".

"V Levi v druhom kole v nedeľu som nemyslela na to, že pôjdem opatrne, pretože mám náskok. Napokon mi to nevyšlo, ale aj o tom je šport. Ideme však ďalej a tešíme sa na ďalšie preteky. Už na Levi vôbec nemyslím, ale bolo ťažšie zabudnúť. Pozitívom je, že lyžujem skvelo a verím si v každom oblúku aj každej situácii. Ísť na istotu sa totiž nevypláca. Aj keby som mala náskok dvoch sekúnd, aj tak by som šla naplno," prezradila úradujúca olympijská šampiónka v slalome.

Po príchode do Killingtonu sa Vlhová cíti dobre, na štvrtkový tréning sa chystala v pozitívnej nálade. "Cítim sebavedomie a som na tom lepšie ako pred rokom. Veľa sme toho nemenili, ale tvrdo sme s Maurom pracovali na moje technike. Aj v posilňovni sme niečo zmenili, ale nič výnimočné," poznamenala na margo vydareného úvodu do sezóny.

Ciele v Killingtone

Po slalomoch v Levi zostala Petra Vlhová na severe Fínska trénovať, po troch dňoch zamierila na krátky čas domov. "Snažila som sa čo najviac si oddýchnuť a mala aj nejaké tréningy. Chcela som byť s najbližším, ale veľa som toho nestihla. Pre mňa je vždy skvelé byť doma," uviedla.

V americkom Killingtone absolvovala Slovenka už jedenásť štartov, ale ešte ani raz tam nezvíťazila. Na jej konte sú tam však štyri druhé miesta, vlani tam dvakrát skončila štvrtá.

"Chcela by som lámať v iných štatistikách ako týchto, ale každý rok si vravím, že teraz to vyjde. Vždy, keď sem prídem, tak chcem víťaziť. Aj teraz som nastavená tak, že chcem byť čo najvyššie. A platí to aj pre iné strediská. Ciele v Killingtone sú najvyššie, cítim sa dobre v obrovskom slalome aj slalome. Uvidíme, ako sa budem cítiť počas súťažných dní," pokračovala víťazka 29 pretekov SP.

Prvenstvo v Svetovom pohári?

Jej tréner Mauro Pini je aktuálne spokojnejší s fazónou v slalome než v obrovskom slalome. "Snažíme sa o to, aby sme preniesli do obrovského slalomu to, čo robím v slalome. Ako však povedal aj tréner Pini, stále to v obrovskom slalome nie je ideálne. Už v Söldene som sa cítila dobre, aj keď som bola po chorobe. Uvidíme, ako sa budem cítiť na lyžiach a ako mi to pôjde. Verím, že to bude dobré a dopadne to dobre," dodala Vlhová pred odchodom na štvrtkový tréning na svahu.

Najmä zahraniční novinári sa Slovenky pýtali na to, či chce útočiť na prvenstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára. "Myslím si, že je ešte príliš skoro hovoriť o celkovom hodnotení. Je tu mnoho dievčat, ktoré môžu bojovať o malé glóbusy za jednotlivé disciplíny aj v celkovom poradí. Aj Mikaela sa podľa mňa bude zlepšovať každým dňom. Máme pred sebou ešte veľa pretekov, takže uvidíme," odpovedala im.

Zásluhou Liptáčky je Slovensko zatiaľ druhou najúspešnejšou krajinou v tejto sezóny SP v počte pódiových umiestnení. Na čele sú Rakúšania s víťazstvom, druhým miestom a dvoma tretími priečkami, slovenské lyžovanie má na svojom konte jeden triumf a jednu tretiu pozíciu. Aspoň jedno pódium dosiahli už aj reprezentanti zo Švajčiarska, USA, Nemecka, Chorvátska a Talianska.

