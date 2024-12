Chemes nezaplatil VSE 19 miliónov eur, hovorí o neštandardných praktikách a obrátil sa na súd

Spoločnosť Chemes, a.s. Humenné vysvetľuje nezaplatenie faktúr za dodávky plynu a faktúr v celkovej výške 19 miliónov eur od spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. Košice (VSE) nevysvetlenou zmenou spôsobu výpočtu ceny odoberaného zemného plynu.

Ako uviedlo predstavenstvo humenskej spoločnosti v tlačovej správe, jej protinárok má byť vo výške až do 17 miliónov eur.

Ísť má o rozdiel medzi fakturovanou sumou po zmene spôsobu výpočtu ceny plynu a sumou, ktorú mala podľa svojich prepočtov humenská spoločnosť reálne platiť.

Požadujú vysvetlenie

Problémom podľa Chemesu je, že od jesene 2021 sa neúspešne snaží, aby jej spoločnosť VSE Košice vysvetlila, ako je tvorená cena plynu, ktorý od nej nakupuje.

Ako vysvetľuje Chemes vo svojom stanovisku zaslanom agentúre SITA, obchodný vzťah sa dovtedy riadil zmluvou, ktorá predpokladala dva spôsoby nákupu plynu, a to na základe burzovej ceny alebo prostredníctvom priamej cenovej ponuky.





„V októbri 2021 VSE prvý z týchto spôsobov – nákup na základe burzovej ceny, jednostranne a svojvoľne vylúčila a ako jediný spôsob umožnila nákup na základe priamej cenovej ponuky. Podstata tohto spôsobu nákupu zemného plynu spočíva v tom, že Chemes má k dispozícii časové okno v trvaní 15 minút od obdržania ponuky VSE, počas ktorého sa musí rozhodnúť, či bude akceptovať cenovú ponuku VSE. Pri tomto spôsobe nákupu Chemes nemá prakticky žiadnu možnosť preveriť spôsob výpočtu a určenia ceny ponúkanej VSE. Bez akéhokoľvek vysvetlenia mu je oznámená ponúkaná konečná cena,“ vysvetlila spoločnosť.

Odmietajú poskytnúť informácie o cenách

Pri nákupe odvodenom od burzových cien sú podľa Chemesu údaje verejne dostupné a overiteľné.

„Pri nákupe na základe priamej cenovej ponuky však takáto možnosť chýba a VSE informáciu o nákupných cenách odmieta poskytnúť,“ dodala spoločnosť s tým, že tento postup viackrát reklamovala a od októbra 2021 do konca roka 2022 zaslal dodávateľovi takmer desať žiadostí o vysvetlenie.





„Zástupcovia VSE pri písomnej ani osobnej komunikácii neposkytli bližšie informácie týkajúce sa nastoleného problému,“ skonštatovala humenská spoločnosť, medzi ktorej zákazníkov patrí aj Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. (HES). Tá dodáva teplo občanom mesta Humenné.

Neúnosné finančné zaťaženie

Po zmene podmienok dodávok zemného plynu, ktoré mali podľa vyjadrenia spôsobovať Chemesu neúnosné finančné zaťaženie, začala spoločnosť hľadať nového dodávateľa plynu a elektriny. Následne odstúpila od zmluvy s VSE a začala si voči nej uplatňovať svoj peňažný nárok.





„Faktúry za mesiace september až december Chemes neuhradil. A to kvôli tomu, že si voči VSE uplatňuje protinárok v rozpätí od 10,2 do 17 miliónov eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou, ktorú za zemný plyn musel platiť po netransparentnej a dosiaľ nevysvetlenej zmene spôsobu výpočtu ceny a sumou, ktorú podľa svojich prepočtov mal reálne platiť,“ zdôvodnila spoločnosť.

Neštandardné praktiky VSE

Podľa Chemesu sa dodávateľ dopúšťa neštandardných praktík a obrátil sa preto na súd. V súčasnosti prebiehajú štyri súdne konania o neodkladných opatreniach. Tri na súdoch v Humennom a jedno v Košiciach.





„Dva návrhy, ktoré podalo VSE, boli už právoplatne zamietnuté. V dvoch prípadoch, kedy návrh podal Chemes, ešte konanie nebolo právoplatne ukončené,“ uviedla spoločnosť.





Dodala, že ani v jednom z rozhodnutí súdov nebolo konštatované, že by mal byť nárok Chemes-u vykonštruovaný či fiktívny.





„Humenská spoločnosť zdôrazňuje, že si všetky svoje nesporné záväzky plní riadne a včas a to aj voči svojmu novému dodávateľovi energií, spoločnosti SPP,“ dodala spoločnosť.





Východoslovenská energetika, a.s. upozornila na nezaplatenie faktúr spoločnosťou Chemes za štyri mesiace minulého roka začiatkom mája. Humenská spoločnosť jej oznámila odmietnutie zaplatenia dodanej energie v posledný deň roka 2022.

