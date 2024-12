Chcete kúsok raja? Malebné kalábrijské covid-free mestečko ponúka domy za euro (video)

Ako v Taliansku postupne ustupuje pandémia koronavírusu, na trhu sa v snahe prilákať nových obyvateľov znovu objavujú mimoriadne lacné domy na predaj v malebných mestečkách.

Až s neuveriteľnou ponukou prišlo idylické mestečko Cinquefrondi v južnom regióne Kalábria neďaleko mora, kde je možné získať dom za jedno euro.

Ako pre televíznu stanicu CNN povedala starostka mesta Michele Conia, ponukou domov za symbolickú cenu chcú Cinquefrondi vdýchnuť nový život a zabrániť schátraniu jeho opustených častí.

Projektu dala názor Operácia krása (Operation Beauty). „Jej cieľom je nájsť nových majiteľov mnohých opustených domov,“ uviedla.

Dodala, že Cinquefrondi sa pýši titulom covid-free, pretože v miestne komunite nezaznamenali ani jeden prípad koronavírusu.

Cinquefrondi má podľa nej čo ponúknuť. Obkolesuje ho národný park Aspromonte, poskytuje výhľad na dve moria – Iónske a Tyrrhénske, pláže sú vzdialené len asi 15 minút autom.

Lákadlom je tiež miestny folklór a mimoriadne chutná kuchyňa.

Jedinou podmienkou je, že nový majiteľ musí kúpený dom do troch rokov zrenovovať, inak mu hrozí pokuta až vo výške 20-tisíc eur.

