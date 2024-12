Cestovanie iba pre bohatých? Britské aerolinky majú pre vládne plány vážne obavy

Britské letecké spoločnosti považujú plán vlády na obnovenie cestovania do zahraničia za zlý. Argumentujú, že drahé povinné testy na koronavírus spôsobia, že dovolenky a návštevy príbuzných budú dostupné iba pre bohatých.

Podľa rámca, ktorý britská vláda zverejnila v piatok, dokonca aj Briti, ktorí pocestujú do „zelených“ krajín považovaných za štáty s nízkym rizikom nákazy, musia po návrate do Veľkej Británie absolvovať PCR test.

Keďže takýto test v Británii stojí zhruba 120 libier, zvýši to cestovné náklady štvorčlennej rodiny o 480 libier. Informuje o tom portál cnn.com.

„Trvanie na drahých a nie veľmi nutných PCR testoch namiesto rýchlotestov, dokonca aj v prípade krajín s nízkym rizikom, bude predstavovať neudržateľné bremeno pre cestujúcich a cestovanie sa stane pre mnohých ľudí nedostupné,“ vyhlásil Tim Alderslade, generálny riaditeľ združenia britských leteckých spoločností Airlines UK, ktorého členmi sú napríklad firmy British Airways, EasyJet a Virgin Atlantic.

„Je to zároveň ďalšia prekážka pre odvetvie, ktoré je na kolenách,“ dodal šéf Airlines UK. Cestovanie do zahraničia je vo Veľkej Británii zakázané už niekoľko mesiacov. Výnimku majú ľudia s opodstatneným vysvetlením. Cesty do zahraničia z Británie by mohli opäť povoliť od 17. mája.

