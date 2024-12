Ako darovať krv ?

Darovanie krvi je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako môže jednotlivec prispieť k zdraviu a životu svojich blízkych a spoločnosti ako celku. Každý zdravý jedinec môže byť darcom krvi a tým pomôcť zachrániť životy ľudí, ktorí potrebujú transfúziu krvi.

Darovanie krvi je proces, pri ktorom sa z jedného tela odoberie určité množstvo krvi, ktoré sa potom použije na transfúziu pacientovi, ktorý ju potrebuje. Krv sa môže použiť na liečbu rôznych chorôb, ako napríklad anémia, leukémia, alebo po operáciách.

Darovanie krvi je jednoduchý a rýchly proces, ktorý trvá zvyčajne len 10 až 30 minút. Darcom krvi sa počas procesu odoberie iba určité množstvo krvi, ktoré sa do tela čoskoro doplní. Darcom krvi sa odporúča jesť a piť pred darovaním, aby zabezpečili dostatočný prísun krvi do tela.

Krv môžu darovať zdraví dospelí vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí vážia aspoň 50 kg. Darovanie krvi je možné pravidelne, muži môžu darovať krv maximálne 4 razy do roka a ženy 3-krát v jednom roku.





Pred samotným darovaním krvi sa vykonáva vyšetrenie na vylúčenie prípadných zdravotných rizík pre darcu aj príjemcu krvi.





Je dôležité, aby darca pred darovaním krvi dodržiaval zdravý životný štýl, nefajčil a neužíval alkohol 24 hodín pred darovaním. Taktiež je potrebné dodržiavať pravidelný príjem tekutín.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či môžete darovať krv, konzultujte to so svojím lekárom. Darovanie krvi je dôležité pre záchranu životov a preto každý zdravý jedinec by mal zvážiť možnosť stať sa darcom krvi.





Pred samotným darovaním krvi je potrebné pravdivo vyplniť formulár, na základe ktorého sa po konzultácii s lekárom posúdi vhodnosť darcovstva. Tiež vypíšete evidenčnú kartu Červeného kríža. Následne vaša krv pôjde na vyšetrenie. Odoberú vám okolo 400 až 450 ml krvi, pričom odber trvá do desať minút.





Niektorí jedinci nemôžu byť darcami krvi z rôznych zdravotných alebo bezpečnostných dôvodov. Medzi týchto jedincov patria napríklad:





1. Tehotné ženy: Tehotenstvo predstavuje pre telo ženy významnú záťaž, a preto nemôžu byť darcami krvi.

2. Osoby s nízkou hmotnosťou: Osoby s hmotnosťou pod 50 kg nemôžu byť darcami krvi, pretože odber môže ovplyvniť ich zdravie.

3. Osoby s nízkym krvným tlakom: Osoby s nízkym krvným tlakom nemôžu byť darcami krvi, pretože odber krvi by mohol zhoršiť ich zdravotný stav.

4. Osoby s infekčnými chorobami: Osoby s infekčnými chorobami, ako napríklad HIV, hepatitída B alebo C, nemôžu byť darcami krvi, pretože by mohli preniesť infekciu na pacientov, ktorí potrebujú transfúziu krvi.

5. Osoby s chorobami krvotvorby: Osoby s chorobami krvotvorby, ako napríklad anémia, nemôžu byť darcami krvi, pretože by mohli poškodiť svoje vlastné zdravie.

6. Osoby, ktoré užívajú určité lieky: Niektoré lieky, ako napríklad antikoagulanciá, môžu ovplyvniť kvalitu krvi, a preto osoby, ktoré ich užívajú, nemôžu byť darcami krvi.





