Česi neuspeli na Európskom súde pre ľudské práva, zamietol ich sťažnosti voči povinnému očkovaniu detí

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) sa postavil na stranu Českej republiky v súvislosti s povinnosťou očkovania detí predškolského veku.

Informuje o tom spravodajský portál BBC.

So sťažnosťou sa na súd obrátili rodiny, ktoré dostali pokuty alebo ich deti odmietli prijať do predškolských zariadení, pretože neboli zaočkované. Všetky prípady sa týkali obdobia pred pandémiou.

Každé dieťa musí byť chránené

Súd vo svojom rozhodnutí uvádza, že české predpisy síce zasahujú do práva na súkromie, no zároveň existuje potreba ochrany verejného zdravia. Povinnosť očkovania sa dá podľa súdu v demokratickej spoločnosti považovať za nevyhnutnosť. „Hlavným cieľom musí byť, aby bolo každé dieťa chránené proti vážnym ochoreniam, či už prostredníctvom očkovania alebo kolektívnej imunity,“ konštatoval súd.

Rozhodnutie, ktoré sudcovia schválili v pomere 16 ku 1, je prvým rozhodnutím ESĽP v súvislosti s povinným očkovaním proti detským chorobám, pripomína BBC.

Jedna z prvých sťažností bola z roku 2013

Verdikt je konečný. Napriek tomu, že povinné a nedobrovoľné očkovanie je istým narušením telesnej integrity a vzťahuje sa naň článok osem Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, súd uznal, že Česká republika svojím rozhodnutím vyžadovať očkovanie u detí len „presadzuje legitímne záujmy ochrany zdravia a práv ostatných ľudí“, cituje rozhodnutie český spravodajský portál TN.cz. Podľa súdu je pritom potrebné poukázať „na to, že očkovaciu povinnosť v Českej republike podporujú zdravotnícke úrady“.

Jednu z prvých sťažností poslal ESĽP v roku 2013 Pavel Vavřička. Ten v roku 2003 nenechal svoje dve deti zaočkovať proti tetanu, detskej obrne a vírusovej hepatitíde typu B. Krajská hygienická stanica mu následne udelila pokutu a muž sa preto obrátil na české súdy.

Súdy by mali prestať tlačiť na rodičov

I keď Ústavný súd Českej republiky v roku 2011 samotnú povinnosť dať deti zaočkovať nespochybnil, súdy by podľa neho mali v dobre odôvodnených prípadoch prestať pokutovať a tlačiť na rodičov, ktorí odmietajú povinnú vakcináciu svojich detí.

Medzi povinné patria v Česku očkovania detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, žltačke typu B a ochoreniam, ktoré spôsobujú baktérie Haemophilus influenzae. Povinná je aj vakcinácia proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Výnimka platí len pre tých, ktorí tak nemôžu spraviť zo zdravotných dôvodov.

V Nemecku hrozí pokuta 2 500 eur

Vakcínu im však nesmú podať nasilu a nezaočkované deti tiež nesmú vylúčiť zo vzdelávacieho procesu, keď dosiahnu vek pre navštevovanie základnej školy.

Česká republika pritom nie je jedinou krajinou Európskej únie, kde platí povinné očkovanie detí. Vlani začal v Nemecku platiť zákon, ktorý vyžaduje, aby rodičia dali deti zaočkovať proti osýpkam, inak im hrozí pokuta do výšky 2 500 eur. V súvislosti s nedávnymi epidémiami osýpok tiež svoje vakcinačné predpisy upravili vo Francúzsku a Taliansku.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.