Čelnú zrážku dvoch áut neprežil zákazník z taxíka, nehoda sa stala medzi Senicou a Jablonicou (foto)

27.11.2023 (SITA.sk) - Čelnú zrážku vozidiel Škoda Octavia a Hyundai i20 medzi Senicou a Jablonicou neprežil v nedeľu ráno 29-ročný spolujazdec z auta Hyundai, ktorý bol zákazníkom taxislužby.

Prečin usmrtenia

Ako informovala polícia, k nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin na prehľadnom úseku cesty. Pri nehode utrpeli vážne zranenia aj obaja vodiči.

„49-ročnému vodičovi Škody, ako aj 19-ročnému taxikárovi bola za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v ich organizme odobratá krv. Policajti presné príčiny, ako aj mieru zavinenia vodičov, naďalej vyšetrujú. Na miesto dopravnej nehody bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Šoférovanie pod vplyvom

Polícia v Trnavskom kraji riešila od piatku do nedele 11 dopravných nehôd a 5 škodových udalostí. Pri štyroch nehodách (3 v okrese Trnava a 1 v okrese Hlohovec) policajti zistili vodičom v dychu alkohol. Všetkých riešia za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Na rozhodnutie sadnúť si za volant pod vplyvom alkoholu doplatil aj 43-ročný vodič, ktorý pri obci Suchá nad Parnou v okrese Trnava najskôr narazil do brány miestneho družstva a potom aj do stromu a poklopu kanalizácie. Po nehode ho museli záchranári previezť do nemocnice. Pri dychovej skúške nafúkal 1,13 promile.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu