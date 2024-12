Čaputová je zvedavá na Matovičovu tlačovku o Sputniku V, podmienky zmluvy vraj nepozná

Prezidentka Zuzana Čaputová je zvedavá na piatkovú (9. apríla) tlačovú konferenciu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Povedala to v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane.

Matovič vo štvrtok letel do Moskvy, kde o ruskej vakcíne Sputnik V rokoval. Podvečer na sociálnej sieti informoval, že Rusi požiadali Slovensko o vrátenie vakcín Sputnik V a o ukončenie zmluvy.

„V prípade, ak prišlo na našej strane k porušeniu podmienok, tak nás bude zaujímať, kto podmienky neustrážil,” povedala.





Dodala, že zmluva má utajený režim a tiež jej podmienky nepozná. Mrzí ju, že sa z témy Sputnik vytvára ďalšia polarizačná línia v spoločnosti.

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič informuje o svojej pracovnej ceste v Moskve

Matovičova cesta do Moskvy oheň nezapálila. Ďalší konflikt by koalíciu zrejme pochoval





Cesta ministra financií a bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy, kde rokoval o vakcíne Sputnik, privodila obavy z rozpútania ďalšieho koaličného konfliktu. Z vyjadrení predstaviteľov koalície vidno, že zvolili veľmi opatrné vyjadrenia. Nanajvýš od nich počuť, že ide o citlivú tému.





Nikto z vládnych partnerov nechce novú „vojnu“. Je však prekvapujúce, že navonok akceptovali, že minister Matovič drží v rukách tému dovozu ruskej vakcíny, hoci už má nad sebou nového premiéra zo svojho hnutia Eduarda Hegera.





Je možné, že ak by sa Matovič vydal do Moskvy pred vyše desiatimi dňami, štvorkoalíciu by nezlepil dohromady už asi nikto. Zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa vlastne začala pripravovať cesta Matoviča do Moskvy. Tlačový odbor rezortu financií neodpovedal na otázku, kedy sa tak stalo.

Sputnik zostáva rozbuškou

Po viac ako mesiaci, kedy 200-tisíc dávok ruskej vakcíny doviezlo slovenské vojenské lietadlo, sa ňou neočkuje. O tri mesiace sa už Sputnikom zrejme nebude dať očkovať, lebo expiruje.





ŠÚKL uviedol, že šarže vakcíny Sputnik V použité v predklinických testoch a klinických štúdiách publikovaných v časopise Lancet nemajú rovnaké vlastnosti ako šarže dovezené na Slovensko.





Ruska vakcína sa používa v 40 krajinách sveta, ale podľa ŠÚKL-u tieto vakcíny spája len názov.





ŠÚKL odporúča, aby sa očkovalo len registrovanými vakcínami.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.