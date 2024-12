Calzona nominoval hráčov na zápasy o EURO 2024, Hamšík bude súčasťou realizačného tímu (video+foto)

30.8.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na septembrové domáce súboje proti výberom Portugalska a Lichtenštajnska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka dovedna 29 hráčov - troch brankárov, deviatich obrancov, siedmich stredopoliarov a desiatich útočníkov.

Nechýba Hamšík ani útočník Strelec

Kouč Calzona však do družstva pozval beka Matúša Kmeťa, do stredu poľa napríklad Jakuba Kadáka či Laszlóa Bénesa a do ofenzívy Tomáša Suslova alebo Lukáša Haraslína. Jakub Kadák zo švajčiarskeho Luzernu aj Matúš Kmeť z AS Trenčín sú v seniorskej reprezentácii premiérovo.

Oporou defenzívy by mal byť stopér Milan Škriniar, ktorý sa po viacročnom pôsobení v talianskom Interi Miláno udomácňuje v kádri francúzskeho družstva Paríž Saint-Germain.

"Je dôležité, že po ťažkom zranení hráva pravidelne. Je jasné, že je náš kapitán a to od neho čakám na ihrisku aj mimo neho. Fyzicky je na tom dobre," ozrejmil Calzona.

Septembrovou bázou slovenského výberu bude Senec. Zraz je naplánovaný na nedeľu 3. septembra, na pôde Národného tréningového centra absolvujú Slováci štyri tréningy a v piatok 8. septembra o 20.45 h nastúpia v Bratislave proti výberu Portugalska. O tri dni neskôr slovenská reprezentácia na rovnakom mieste vyzve v pondelok 11. septembra o 20.45 h tím Lichtenštajnska.

Slovensko čaká veľmi ťažký súper

"Portugalsko nemusím predstavovať. Všetci vedia, akú ma silu a je jeden z najlepších tímov na svete, Cristiano Ronaldo je jeho symbol. Ako tím majú obrovský potenciál. Čaká nás veľmi ťažký súper, aby sme dosiahli priaznivý výsledok," uviedol kouč Calzona na margo najbližšieho súpera jeho zverencov. Doplnil tiež, že ak chcú pomýšľať na postup na ME, mali by získať body aj s favoritom z Portugalska.

V marci doma remizovali s výberom Luxemburska 0:0 a zdolali tím Bosny a Hercegoviny 2:0, v júni triumfovali na Islande 2:1 aj v Lichtenštajnsku 1:0. V tabuľke J-skupiny im patrí druhá priečka so ziskom desiatich bodov.

Na čele sú Portugalčania s dvanástimi bodmi, za Slovákmi sú na 3. priečke hráči Luxemburska so siedmimi bodmi. Výbery Bosny a Hercegoviny aj Islandu nazbierali po tri body, družstvo Lichtenštajnska je zatiaľ bez bodu.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na júnové zápasy kvalifikácie o postup na ME 2024 do Nemecka: Brankári: Henrich Ravas, Marek Rodák, Martin Dúbravka Obrancovia: Norbert Gyömbér, Martin Valjent, Dávid Hancko, Matúš Kmeť, Milan Škriniar, Peter Pekarík, Michal Tomič, Vernon De Marco, Denis Vavro, Stredopoliari: Jakub Kadák, Matúš Bero, Juraj Kucka, Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, Laszló Bénes Útočníci: Adam Zreľák, Róbert Polievka, Tomáš Suslov, Ľubomír Tupta, Róbert Mak, Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš, Ivan Schranz, Erik Jirka, Róbert Boženík

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.