Bödörova pivnica zlákala okrem bývalej policajnej smotánky aj Haščákovu banku

V Pivnici Radošina patriacej nitrianskemu oligarchovi Norbertovi Bödörovi sa podľa výpovedí svedkov z kauzy Očistec tajne stretávala policajná smotánka za účasti vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Bödörove vinárstvo nezlákalo iba bývalých čelných predstaviteľov polície, ale aj banku z portfólia finančnej skupiny Penta.

Ako vyplýva z Obchodného registra, Pivnicu Radošina dlhodobo financovala Privatbanka. Banka ani Penta to nepopreli, pri zdôvodňovaní obchodných aktivít s Bödörom sa však odvolali na bankové tajomstvo.





Agrosektor, aktuálne deprimovaný korupčnou aférou Dobytkár, finančná skupina nikdy neprezentovala ako oblasť, kde by mala svoje obchodné aktivity. V rámci kauzy Dobytkár je Bödör jedným z obvinených.

Dlhoročné väzby

Obchodné väzby skupiny Penta na Bödörove impérium sa datujú už od roku 2009, kedy slovenské poľnohospodárstvo ovládali najmä ľudia blízki vládnemu Hnutiu za demokratické Slovensko (HZDS) bývalého premiéra Vladimíra Mečiara.

Privatbanka vlastnená Pentou si už vtedy zriadila záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Merus a fyzickej osoby Norbert Bödör v spoločnosti Pivnica Radošina. Vyplýva to z oficiálnych údajov z Obchodného registra.





Záložné zmluvy na majetok pivnice Radošina podpísala Privatbanka aj v roku 2016, posledné sa datujú z roku 2018. Banka Penty si záložným právom poistila aj majetok Bödörovej firmy Merus sídliacej v Šali.





Čo viedlo Privatbanku k financovaniu Bödörovej firmy jej marketingový riaditeľ Milan Ondrej priamo nepovedal.

„V zmysle zákona o bankách sme viazaní bankovým tajomstvom a to nám neumožňuje poskytovať informácie o konkrétnych úverových obchodoch,“ zdôvodnil.





Nespresnil tak výšku poskytnutých úverov, termíny ich splatností, ani to, či si prípadne banka záložné právo na Bödörov majetok uplatnila.

Penta nekomentuje

Rozhodnutie spolupracovať s Bödörom banka komentovala iba slovami, že „je samostatná banková inštitúcia, ktorá poskytuje úvery podnikateľským subjektom v súlade so svojimi investičnými zámermi, obchodnými a bankovými štandardami“.





Na otázku, či pre Bödörove väzobné stíhanie bude žiadať predčasné splatenie svojich úverov, nereagovala.





K biznisu s Bödörom sa nechcela priamo vyjadriť ani samotná Penta. Prostredníctvom svojej hovorkyne Lenky Vargovej vylúčila, že by impulzom k spolupráci bol blízky vzťah Bödöra so spolumajiteľom skupiny Jaroslavom Haščákom.





„Banka si svoje vzťahy s akýmikoľvek klientmi rieši štandardne na základe vlastných rozhodnutí a pravidiel,“ konštatovala vo vyhlásení pre Webnoviny.sk.

Úvery a dotácie

Spoločnosti Pivnica Radošina sa venoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Podľa jeho zistení predložila táto Bödörova firma v roku 2016 tri žiadosti o projektovú podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a trikrát aj uspela.





PPA jej podľa medializovaných informácií za ministra Ľubomíra Jahnátka pridelila 2,65 milióna eur. Nie je vylúčené, že poskytnuté dotácie mohli byť tiež faktorom, ktorý presvedčil banku k úverovaniu.





Analytik portálu Finstat Pavol Suďa v septembri pre týždenník Plus 7 uviedol, že Pivnica Radošina je s výnimkou malého účtovného zisku z roku 2018 permanentne v strate. Do konca roka 2019 bezmála 1,6 milióna eur.





„Financovať stratu pomáhajú dotácie, ktoré spoločnosť rozpúšťa do výnosov, ale hlavne finančné injekcie od vlastníkov. Tí do kapitálu firmy v rokoch 2015 až 2017 naliali milión eur a požičali jej ďalšieho pol druha milióna,“ povedal analytik.





Podľa údajov z Finstatu znižovala vináreň od roku 2016 svoje bankové úvery z 2,248 milióna eur až na 1,234 milióna eur v roku 2019. Firma tak banke za dané obdobie splatila takmer polovicu svojich dlhov.

Týždenník tiež upozornil, že pár dní po tom, ako 9. júla vzal Najvyšší súd SR Bödöra do väzby, sa zbavil vo vinárstve väčšiny. Osobný podiel v účtovnej hodnote necelých 45-tisíc eur presunul do firmy Merus zo Šale, ktorú vlastní na polovicu so súdnym exekútorom Ľubomírom Pekárom.

S Bödörom nespája Pentu len banka

Úver od Privatbanky nie je jediná vec, ktorá spája Pentu s obvineným Norbertom Bödörom. Nadácia Zastavme korupciu v auguste informovala, že finančná skupina ovládla v roku 2014 prešovskú polikliniku, ktorú predtým prostredníctvom firmy Wesper vlastnil v súčasnosti obvinený oligarcha.

Penta však priamy kontakt s Bödörom odmietla, nakoľko transakciu podľa nej realizovala s cyperskou spoločnosťou Saxian Investment Limited. „Operácie, kde sa objavuje Bödör a dotýkajú sa zdravotníckych zaradení Penta, boli totiž vysoko sofistikované, robené nepriamo, cez ďalšie spoločnosti, zväčša zo zahraničia,“ vysvetľuje nadácia.





Cyperská firma Saxian Investments Limited má podľa nadácie viacero prepojení na rodinu Bödörovcov. Napríklad cez firmu MS Finance 5 alebo Sater, ktorá vlastnila v minulosti hotel Zlatý Kľúčik. Práve tento hotel bol miestom, kde sa mali stretávať špičky politickej strany Smer-SD.

